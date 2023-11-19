طوارئ في البحيرة بسبب الأمطار

مع بداية موجة الأمطار المتوسطة التى تشهدها بعض مراكز محافظة البحيرة ونتيجة للتوقعات المسبقة لتنبؤات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض المحافظة لموجة من الأمطار متوسطة الشدة تكون رعدية أحياناً بنسبة حدوث 70% وقد تغزر على بعض المناطق.

عقدت غرفة العمليات المركزية بديوان عام محافظة البحيرة برئاسة كامل غطاس السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة ،بحضور أعضاء غرفة العمليات حيث تتم المتابعة المستمرة على مدار الساعة لجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة والعمل على تلقى كافة شكاوى المواطنين والتدخل الفورى لحل اى مشكلة تطرأ.

وذلك بالتزامن مع انعقاد كافة الغرف الفرعية بالمراكز وانتشار كافة الفرق والمعدات والأطقم لمواجهة حالة الطقس.

حيث أكد السكرتير العام المساعد خلال اجتماعه على قيام إدارة الازمات ورؤساء الوحدات المحلية والشركات العامة والمديريات الخدمية برفع درجة الإستعداد ،ورفع تجمعات مياه الأمطار أولاً بأول لإنتظام الحركة المرورية بجميع الشوارع والميادين.

كما شدد على المتابعة المستمرة والدورية لتطهير صفایات وخطوط صرف مياة الأمطار بالشوارع والطرق وأسفل وأعلى الكباري والأنفاق و مراجعة محطات الصرف الصحي والزراعي ومناسيب الترع والمصارف.

هذا وقد أكدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة أن جميع المعدات والأطقم والأجهزة إنتشرت على الفور وفقاً لخطة العمل المسبقة للتعامل الفوري للحد من الآثار الناجمة ورفع تراكمات المياة بشوارع وميادين مدن وقرى المحافظة بالتنسيق بين فرق العمل بالوحدات المحلية، وشركة المياة والصرف الصحي والكهرباء والحماية المدنية.كما وجهت نائب المحافظ بإستمرار رفع درجة الإستعداد التام والمتابعة الدورية للطرق الرئيسية ورفع التجمعات أولاً بأول لإنتظام الحركة المرورية بجميع الشوارع والميادين.