رئيس جامعة جنوب الوادي يزور إسبانيا ضمن خطة التحول الرقمي

يزور الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، دولة إسبانيا، رفقة وفد مصري، من أجل الاطلاع على الخبرة الإسبانية بمجال الرصد المرئي، ضمن خطة التحول الرقمي الشامل الذي تُشرع في تنفيذها الجامعة.

ويضم الوفد المصري، رئيس جامعة جنوب الوادي، والمهندس على فكري مدير مركز المعلومات بجامعة جنوب الوادي، وممثلين عن الشركة المصرية المُنفذة لأنظمة التأمين المرئي بجامعة جنوب الوادي، وهما المهندسان تامر عصمت وتامر مهند.

وزيارة رئيس جامعة جنوب الوادي، إلى إسبانيا، هي أول الزيارات الخارجية للدكتور أحمد عكاوي لخارج مصر، منذ توليه المسؤولية قائمًا بأعمال رئيس جامعة جنوب الوادي، أول أغسطس الماضي، خلفًا للدكتور يوسف غرباوي الرئيس السابق للجامعة، إلى أن أصدر أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارًا فى سبتمبر الماضي بتعين الدكتور أحمد عكاوي رئيسًا لجامعة جنوب الوادي.

وأورد بيان لجامعة جنوب الوادي، أن "عكاوي" ناقش مع الجانب الأسباني؛ إمكانية توسيع دائرة الرصد المرئي بالجامعة ليشمل تقنيات الذكاء الاصطناعي والاعتماد على الآلة والاستغناء عن العنصر البشري في حدود معينة تضمن سلامة الإجراءات المتخذة آلياً، ومنها كاميرات التتبع الذاتي والتقاط الصور من زوايا واتجاهات مختلفة وتحليلها وتمثيلها آليا على هيئة رسومات بيانية لتسهم في اتخاذ قرارات مبنية على أرقام، كما تم استعراض تقنية الكاميرات ذات الرصد الحراري وتحليل الصور الناتجة عنها سواء في الطيف المرئي أو الحراري.

بالإضافة إلى مناقشة التقنيات المتعلقة بحوكمة عملية دخول الطلاب والموظفين وأعضاء هيئة التدريس إلى الحرم الجامعي والحلول ذات الصلة وكيفية تطويعها لخدمة الأغراض الجامعية.