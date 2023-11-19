قرار جديد حول عصابة سرقة أغطية بالوعات الصرف الصحي

أصدرت نيابة حلوان الجزئية، اليوم الأحد، قرارًا بحبس تشكيل عصابي، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بسرقة أغطية البالوعات الخاصة بالصرف الصحي بمنطقة المعصرة.

في وقت سابق، تم ضبط 7 أشخاص لـ 4 منهم معلومات جنائية، ومقيمين بدائرة القسم، لقيامهم بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة أغطية البالوعات بأسلوب "الخلع "وبحوزتهما غطاء بالوعة صرف صحي، مجهول المصدر.

تم بإرشادهم ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميلهم -سيئ النية-، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تأجيل محاكمة المتهمين بإنهاء حياة بائع خضروات في كفر شكر

قررت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات بنها، تأجيل محاكمة 5 متهمين بقتل شخص بعد إطلاق أعيرة نارية عليه أمام منزله بدائرة مركز شرطة كفر شكر بمحافظة القليوبية، بسبب خلافات مالية بينهم، لجلسة الثلاثاء المقبل، لاستدعاء الطبيب الشرعى والاستعداد للمرافعة منى قبل دفاع المتهمين.

صدر القرار برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف تعيلب، رئيس الدائرة، وعضوية المستشارين سامح عبد الغنى ومحمد حسن خطاب، وأمانة سر كمال جاويش.

تضمن أمر الإحالة فى القضية رقم 8542 لسنة 2022 جنايات كفر شكر، والمقيدة برقم 242 لسنة 2022 كلى شمال بنها، أن المتهمين "أحمد ع س"، 35 سنة، عاطل، و"عزى ص ع"، 32 سنة، عامل، و"محمود ص ع"، 34 سنة، عاطل، و"محمود ع س"، 36 سنة، عاطل، و"صبرى ع م"، 31 سنة، عاطل، جميعهم مقيمين بمحافظة الشرقية، قتلوا المجنى عليه "محمد. و. م"، 30 سنة، بائع خضروات، عمدا مع سبق الإصرار والترصد.

تابع أمر الإحالة، أن المتهمين عقدوا العزم وبيتوا النية على قتل المجنى عليه، وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية "2 بندقية ألية"، وذخائر "10 خزينة ألية"، وتوجهوا للمكان الذى أيقنوا سلفا تواجد المجنى عليه بها "منزله"، وما أن ظفروا به حتى حدثت بينهم مشادة كلامية، قاموا على إثرها بتكبيله واصطحابه إلى مكان تجمعهم بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، وإطلاق أعيرة نارية صوب المجنى عليه، محدثين إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتى أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات، وتواصلوا مع شقيقه لاستلام جثمانه.