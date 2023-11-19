بث مباشر مباراة مصر وسيراليون في تصفيات كأس العالم 2026

ساعات قليلة تفصلنا عن مواجهة قوية مرتقبة تجمع بين فريقي مصر وسيراليون ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتترقب الجماهير المصرية انطلاق صافرة اللقاء، وذلك لمتابعة أداء الفراعنة بعد الظهور الممتع في لقاء جيبوتي الأخير والفوز بسداسية نظيفة بالجولة الأولي.

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موعد مباراة مصر وسيراليون:

تنطلق مباراة مصر وسيراليون، في تمام الساعة السادسة مساءً اليوم 19 نوفمبر 2023 بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت السعودية.

تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة سيراليون

من المتوقع أن يبدأ البرتغالي روي فيتوريا بتشكيل متوازن خارج الديار للعودة بالثلاث نقاط، ليكون التشكيل المتوقع كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد حمدي، محمد عبدالمنعم، علي جبر، محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية، حمدي فتحي، أحمد سيد زيزو.

في الهجوم: محمد صلاح، مصطفى محمد، تريزيجيه.