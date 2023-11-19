التحقيق مع 44 متهم بحوزتهم أسلحة ومخدرات

تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة ضبط 5 كيلو مواد مخدرة و12 سلاح فرد محلى بحوزة 44 عنصر إجرامى بشبرا الخيمة.

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الجنائي لكتابة تقرير واف عنها، كما كلفت بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية تحت إشراف اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، بتوجيه عدة حملات بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، حيث تم استهداف و ضبط عناصر إجرامية لمزاولة نشاطا إجراميا بالإتجار في المواد المخدرة تجار، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وأسفرت الحملة بقيادة اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية والمقدم أحمد موسي رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، خلال الآونة الأخيرة عن ضبط (38 قضية بإجمالى 44 متهم) متخذين دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي والإتجار في المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية والبيضاء.

وعقب تقنين الإجراءات، وإستذان النيابة العامة، وإعداد الأكمنة اللإزمة تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهمين وبحوزتهم (2,370 كيلو جرام من مخدر الحشيش – 1,730 كيلو جرام من مخدر الهيروين – 950 جرام من مخدر البودر – 12 فرد محلى – عدد من الطلقات النارية – 10 قطع سلاح أبيض).

بمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار، وجارى إستمرار الحملات لضبط كل ما يخل بالأمن العام، وحرر المحاضر اللإزمة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

وفي واقعة آخرى تباشر نيابة عين شمس، اليوم الأحد، التحقيق فى واقعة التعدي على سيدة بالضرب من قبل بعض الأشخاص لمعاتبتها لهم على معاكستها دائرة قسم الشرطة، وذلك لكشف ملابسات الحادث.

ومن المقرر أن تستمع النيابة لأقوال شهود العيان على الواقعة، وطلبت النيابة صحيفة الحالة الجنائية للمتهمين.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما رصدت المتابعة الأمنية تداول خبر مدعوم بمقطع فيديو على أحد المواقع، ادعت خلاله إحدى السيدات "مقيمة بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة" بتعرضها للتعدي والسحل والاختطاف من قبل بعض الأشخاص، حال خروجها من أحد المحال بدائرة القسم.

وبالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل في تضرر الشاكية من (3 أشخاص – لاثنين منهم معلومات جنائية) لقيامهم بالتعدي عليها بالسب والضرب وإحداث إصابتها بكدمة أسفل العين.