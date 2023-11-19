تأجيل محاكمة المتهمين بقتل شخص في مشاجرة بسبب الألعاب النارية بالفيوم

قررت محكمة جنايات الفيوم برئاسة المستشار إيهاب جمال محمد عبد الحكيم، وعضوية المستشارين خالد محمد عبد السلام، ومحمد محمد الحلواني، ومحمد أسامة الصاوي، ووكيل نيابة، حاتم مجدى عبد الله، وأمانة سر محمد عبد البصير، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلانى تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل شخص بطعنة نافذة جراء مشاجرة بين عائلتين بمنطقة الصيفيه بالفيوم بسبب لهو الأطفال بالالعاب الناريه ، لجلسة 15 ديسمبر المقبل لسماع مرافعة هيئة الدفاع .

تفاصيل القضية

وتعود تفاصيل الواقعه الي شهر مارس الماضي ، عندما تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من نقطة شرطة مستشفى الفيوم العام، بمصرع شاب في بداية العشرينيات من عمره أثناء احتجازه بمستشفى الفيوم العام.

وتبينّ أنّ الشاب أُصيب بطعنة نافذة جراء مشاجرة بين عائلتين بمنطقة الصيفية بدائرة قسم شرطة أول الفيوم، بسبب لهو الأطفال بالألعاب النارية، حيث نشبت مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بالأسلحة البيضاء.

وانتقلت قوة أمنية إلى مستشفى الفيوم، وتبين ان الشاب يدعى يدعى مصطفى، 23 سنة، توفى متأثرًا بإصابته بطعنة نافذة، بعد ان تم نقله إلى المستشفى في حالة حرجة، ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء محاولة إنقاذ حياته.

تم تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق، وأمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وبيان ما بها من إصابات وتحديد أسباب الوفاة، وتقديم تقرير بذلك، وتسليم الجثمان لذويه لتشييعه إلى مثواه الأخير بمقابر أسرته، فور الانتهاء من التشريح.واخطرت النيابة التى تولت التحقيق واحالت القضية الى المحاكمة .