تحرص الأمهات على تحضير الأطباق الرئيسية من مكونات طبيعية مختلفة غنية بالفوائد المفيدة لصحة الجسم لتقدم وجبة غذائية متكامله في طبق واحد.

ودائما ما تفضل السيدات والفتيات الحصول على وزن مثالي رشيق القوام ليتمتعن بمظهر أنيق وجمال لا غبار عليه.

ويحتوي البروكلي على كميات كبيرة من الألياف، التي تُسهم في الوقاية من الإمساك، وتحسين صحّة القولون، وتعزيز البكتيريا النافعة في الأمعاء، وتقليل خطورة الإصابة بسرطان القولون والمستقيم (Colorectal cancer)، كذلك فهي قد تُفيد في تخفيف الشهيّة لتناول الطعام، وتعزيز خسارة الوزن.

واليوم نقدم لكم طريقة تحضير مكرونة قمح بالبروكلي والفلفل الأحمر للرجيم على خطى المطاعم من أجل الحصول على الوزن المثالي.

المقادير

- مكرونة : 300 جراماً (مصنوعة من القمح الكامل)

- البروكولي : 250 جراماً (مقطع)

- زيت الزيتون : 3 ملاعق كبيرة

- البصل : 1 حبة (مقطع)

- الثوم : 6 فصوص (مقطع)

- الفلفل الأحمر : نصف قرن (منزوع البذور ومقطع ناعم)

- برش ليمون : نصف حبة

- عصير الليمون : نصف حبة

- بقدونس : 2 ملعقة كبيرة (مفروم)

- لوز : 2 ملعقة كبيرة (محمّص)

طريقة التحضير

اسلقي مكرونة القمح في قدر من الماء المملح بحسب التعليمات الموجودة على العبوة.

أضيفي قطع البروكلي إلى المكرونة في آخر ثلاث دقائق.

صفّي المكرونة والبروكلي من الماء، ثم رشّي ملعقة من زيت الزيتون كي لا تلصق المكرونة.

سخني باقي كمية زيت الزيتون في مقلاة كبيرة على نار متوسطة، ثم أضيفي البصل وشوحيه لحوالي 7 دقائق حتى يذبل.

أضيفي الثوم والفلفل الأحمر، وقلبي المكونات لحوالي 5 دقائق.

أضيفي البروكلي والمكرونة إلى خليط البصل، ثم قلبي المكونات جيداً، ونكّهيها بالملح والفلفل الأسود.

أضيفي قشر الليمون وعصير الليمون وقلبي قليلاً.

أضيفي البقدونس المفروم واللوز المحمّص، ثم ضعي المكرونة في طبق التقديم، وقدميها.