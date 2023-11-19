طقس شتوي وسقوط أمطار في مدن وقرى الشرقية

شهدت قرى ومدن محافظة الشرقية، منذ صباح اليوم الأحد، طقس شتوي متقلب، وذلك في أول نوبة هذا العام، مع وتكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة، صاحبها سقوط أمطار ما بين خفيفة على بعض الأنحاء.

وكانت محافظة الشرقية قد شهدت منذ ليلة أمس، انخفاضًا في درجات الحرارة على الأنحاء كافة، وظهور سحب متقطعة في سماء المحافظة، مع إعلان الأجهزة التنفيذية تأهبها لمواجهة أية تداعيات جديدة قد تنتج خلال الساعات القادمة تزامنا مع التقليات الجوية التي تشهدها محافظات الجمهورية.

وقد وجه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية؛ رؤساء المراكز والمدن برفع حالة التأهب لمواجهة التقلبات الجوية، مع إستمرار رفع درجة الإستعداد بغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن، وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام، للتدخل المباشر والسريع والعمل على حل أى مشكلة تطرأ على الفور بنطاق المحافظة، مع إستمرار المتابعة الدورية لمحطات الرفع والتأكد من إنتظام عملها، تزامنًا مع بيان هيئة الأرصاد الجوية باحتمالية سقوط الأمطار وتعرض البلاد لموجة من الطقس السيء خلال الأيام القادمة.