رفع درجة استعدادات القطاعات والمرافق للتعامل مع أية تداعيات محتملة عن حالة عدم استقرار الطقس

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، باستمرار رفع درجة استعداد القطاعات والمرافق الخدمية واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أية تداعيات تنجم عن حالة عدم استقرار الطقس.

وذلك في إطار تكليفات مجلس الوزراء بمراجعة الاستعدادات المتعلقة بالتعامل مع موسم الأمطار ،لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وتفعيل غرف العمليات للتعامل السريع مع مثل تلك الأحداث، وذلك في ضوء إعلان الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة من عدم الاستقرار والتقلبات الجوية" خلال 48 ساعة" تشمل سقوط أمطار متفاوتة الشدة ورعدية أحيانا من السواحل الشمالية حتي شمال الصعيد تقل حدتها في الداخل وانخفاض في درجات الحرارة ونشاط للرياح ، وذلك بسبب وجود منخفض جوى متمركز على شرق البحر المتوسط.

جاء ذلك خلال إطلاعه على تقارير غرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة والتي عرضها اللواء حازم عزت السكرتير العام ، وتضمنت مراجعة خطة استعدادات المحافظة للتعامل مع فصل الشتاء وموسم سقوط الأمطار ،والتي يشترك في تنفيذها كافة الأجهزة المعنية.

موجها باستمرار تفعيل غرف العمليات وجاهزية المعدات وفرق الطوارئ بالمديريات والوحدات المحلية لمواجهة أية مستجدات قد تنتج عن حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية ، وإبلاغ غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام على أرقام غرفة العمليات وعلى جروب الواتس الخاص بغرفة العمليات بالمحافظة.

حيث تم التأكيد على تكليف مسؤولى قطاع مياه الشرب والصرف الصحي وفروعها باستمرار رفع درجة الاستعداد والتأكد من جاهزية جميع محطات الصرف وعملها بالكفاءة المطلوبة وبكامل طاقتها ،مع استمرار أعمال تطهير مطابق وشبكات الصرف للمناطق المخدومة بالصرف، فضلا عن جهوزية سيارات الكسح وشفط المياه بالتنسيق مع مركز السيطرة الموحد التابع للشبكة الوطنية للطوارئ بديوان عام المحافظة،وكذا التنسيق والتواصل الدائم مع فرق الطوارئ المتصلة بغرف عمليات المحافظة والوحدات المحلية والمديريات للمساهمة والتدخل في تصريف المياه"حال سقوط أمطار"،علاوة على التنسيق مع الجهات المختصة من الأجهزة والمديريات الخدمية لتكون جاهزة للتدخل السريع"حال حدوث أية تداعيات"عن حالة التغيرات المتوقعة في حالة الطقس خلال تلك الفترة

هذا بالإضافة إلى قيام مسؤولي قطاع الكهرباء ورؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والمدن، بمراجعة أعمدة الإنارة والتأكد من عزلها ، وعدم وصول أي مصدر كهربي لها حفاظاً علي أرواح المواطنين، والعمل على إستمرار التيار الكهربائى وإيجاد حلول بديلة "حالة فصل الخدمة "وبصفة خاصة في المنشآت الحيوية من المستتشفيات والمخابز والنقاط الأمنية،مع ضرورة توعية المواطنين بتنبؤات الأرصاد الجوية من خلال الصفحة الرسمية للمحافظة ووسائل الإعلام المحلية ، وإعلانهم بالإجراءات والتدابير الوقائية الواجب اتخاذها حال حدوث أمطار.

كما أكد المحافظ على متابعته المستمرة لسير عمل اللجان التي تم تشكيلها من الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية المعنية لمراجعة الوضع فيما يتعلق بتوافر مهمات الإغاثة والتأكيد من جاهزيتها والتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر ومنظمات المجتمع المدني،وكذا متابعة فرق العمل التي تم تأهيلها على كيفية مواجهة أخطار السيول المحتملة وتحديد أماكن تمركزها وأماكن تمركز المعدات، والتنسيق مع غرف عمليات الوحدات المحلية وبالتواصل الدائم على مدار الساعة بغرفة عمليات المحافظة ، فضلا ً عن قيام اللجنة بالمرورعلى أعمال الحماية من مخاطر الأمطار الغزيرة والسيول واتخاذ مايلزم نحو تأمين تلك المواقع ضمن خطة المحافظة في هذا المجال.