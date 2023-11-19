الأحد 19 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

المؤهلات والأوراق المطلوبة للتقديم في وظيفة معاون نيابة إدارية 2023

بوابة الوفد الإلكترونية

وظيفة معاون نيابة إدارية 2023.. تواصل النيابة الإدارية في استقبال طلبات التسجيل الإلكتروني للتقديم في مسابقة وظائف النيابة الإدارية للعمل في وظيفة معاون نيابة لخريجي عام 2023.

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رابط وخطوات التسجيل الإلكتروني للتقديم في وظيفة معاون نيابة إدارية 2023

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اليوم.. فتح باب التسجيل لخريجى القانون بوظيفة معاون نيابة إدارية لـ2023

وترصد "بوابة الوفد" في سياق التقرير التالي المؤهلات والأوراق المطلوبة للتقديم في وظائف النيابة الإدارية:

 

المؤهلات المطلوبة للعمل في وظيفة معاون نيابة إدارية 2023

 

خريجو كليات الحقوق دفعة 2023.

 

خريجو كليات الشريعة والقانون دفعة 2023.

 

خريجو كليات الشرطة دفعة 2023.

 

الأوراق المطلوبة للتقديم في النيابة الإدارية

 

صورة فوتوغرافية طولية من الرأس للقدمين للمتقدم مقاس 13 × 18 سم.

 

شهادة بتقدير سنوات الدراسة مثبتا بها مجموع درجات كل سنة على حدة.

 

تقديم ما يثبت الموقف من التجنيد أو صورة شهادة الإعفاء بالنسبة للذكور.

 

 شهادة تأدية الخدمة العامة للإناث أو الإعفاء منها.

 

توفر صورة بطاقة الرقم القومي للمتقدم  تكون سارية.

 

طلب تعيين باسم رئيس هيئة النيابة الإدارية.

 

صحيفة الحالة الجنائية لوالد المتقدم.

 

شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها.

 

عدد 8 صور فوتوغرافية حديثة للمتقدم.

 

طباعة طلب التقديم مع النسخة النهائية من الوثيقة عبر الموقع الإلكتروني الخاص بتسجيل البيانات على أن يتم التوقيع علية بخط اليد.

 

شهادة التخرج المؤقتة وبها مجموع الدرجات والنسبة المئوية، ولا يمكن قبول الملف دون إحضارها.

 

صورة بطاقة الرقم القومي للوالد والوالدة تكون سارية.

 

الجريدة الورقية