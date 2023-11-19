المؤهلات والأوراق المطلوبة للتقديم في وظيفة معاون نيابة إدارية 2023

وظيفة معاون نيابة إدارية 2023.. تواصل النيابة الإدارية في استقبال طلبات التسجيل الإلكتروني للتقديم في مسابقة وظائف النيابة الإدارية للعمل في وظيفة معاون نيابة لخريجي عام 2023.

وترصد "بوابة الوفد" في سياق التقرير التالي المؤهلات والأوراق المطلوبة للتقديم في وظائف النيابة الإدارية:

المؤهلات المطلوبة للعمل في وظيفة معاون نيابة إدارية 2023

خريجو كليات الحقوق دفعة 2023.

خريجو كليات الشريعة والقانون دفعة 2023.

خريجو كليات الشرطة دفعة 2023.

الأوراق المطلوبة للتقديم في النيابة الإدارية

صورة فوتوغرافية طولية من الرأس للقدمين للمتقدم مقاس 13 × 18 سم.

شهادة بتقدير سنوات الدراسة مثبتا بها مجموع درجات كل سنة على حدة.

تقديم ما يثبت الموقف من التجنيد أو صورة شهادة الإعفاء بالنسبة للذكور.

شهادة تأدية الخدمة العامة للإناث أو الإعفاء منها.

توفر صورة بطاقة الرقم القومي للمتقدم تكون سارية.

طلب تعيين باسم رئيس هيئة النيابة الإدارية.

صحيفة الحالة الجنائية لوالد المتقدم.

شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها.

عدد 8 صور فوتوغرافية حديثة للمتقدم.

طباعة طلب التقديم مع النسخة النهائية من الوثيقة عبر الموقع الإلكتروني الخاص بتسجيل البيانات على أن يتم التوقيع علية بخط اليد.

شهادة التخرج المؤقتة وبها مجموع الدرجات والنسبة المئوية، ولا يمكن قبول الملف دون إحضارها.

صورة بطاقة الرقم القومي للوالد والوالدة تكون سارية.