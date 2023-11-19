عرائس اكتوبر الذهبي في أوبرا دمنهور

تستضيف اوبرا دمنهور عرض العرائس اكتوبر الذهبي، من انتاج مسرح القاهرة للعرائس واخراج رضا حسنين، وذلك فى السادسة مساء الاثنين 20 نوفمبر على مسرح اوبرا دمنهور، بالتعاون بين دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر وقطاع الانتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال.

العرض فكرة الدكتور اسامة محمد على، كتابة كل من رحمة محجوب - منار عز الدين - محمد عسكر ، موسيقى ومؤثرات محمد عبد الوهاب الرافعى ، سينوغرافيا شادى قطامش - اميرة عادل والمخرجان المنفذان هانى عز - رفعت ريان ويعكس حالة انسانية تجمع عدد من شخصيات العرائس المعروفة التى تروى قصص عن أبطال حرب اكتوبر والاستعداد للانتصار ويتخللها مادة فيلمية مصورة.

معلومات عن دار الأوبرا

دار الأوبرا المصرية، أو الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي افتتحت في عام 1988 وتقع في مبناها الجديد والذي شُيد بمنحة من الحكومة اليابانية لنظيرتها المصرية بأرض الجزيرة بالقاهرة وقد بنيت الدار على الطراز الإسلامي.

ويعتبر هذا الصرح الثقافي الكبير الذي افتتح يوم 10 أكتوبر عام 1988هو البديل عن دار الأوبرا الخديوية التي بناها الخديوي إسماعيل العام 1869، واحترقت في 28 أكتوبر العام 1971 بعد أن ظلت منارة ثقافية لمدة 102 عاما.

ويرجع تاريخ بناء دار الأوبرا القديمة إلى فترة الازدهار التي شهدها عصر الخديوي إسماعيل في كافة المجالات، وقد أمر الخديوي إسماعيل ببناء دار الأوبرا الخديوية بحي الأزبكية بوسط القاهرة بمناسبة افتتاح قناة السويس، حيث اعتزم أن يدعو إليه عدداً كبيراً من ملوك وملكات أوروبا.

وتم بناء الأوبرا خلال ستة أشهر فقط بعد أن وضع تصميمها المهندسان الإيطاليان أفوسكانى وروس، وكانت رغبة الخديوي إسماعيل متجهة نحو أوبرا مصرية يفتتح بها دار الأوبرا الخديوية، وهي أوبرا عايدة وقد وضع موسيقاها الموسيقار الإيطالي فيردي لكن الظروف حالت دون تقديمها في وقت افتتاح الحفل.

وفقدمت أوبرا ريجوليتو في الافتتاح الرسمي الذي حضره الخديوي إسماعيل والإمبراطورة أوجيني زوجة نابليون الثالث وملك النمسا وولى عهد بروسيا.