ندوة تثقيفية وأنشطة تفاعلية للأطفال بمقر كنيسة ماريوحنا بالزقازيق

قال المهندس عامر كمال أبو حلاوة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية، إن الإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة نفذت ندوة توعوية وانشطة تفاعلية تنوعت ما بين (إرسم ولون، السلم والثعبان، المتحري الصغير، مسرح العرائس، عجلة الحظ، لعبة الكروت).

وأشار إلى أن ذلك استهدف أكثر من 200 طفل وطفلة، وذلك بمقر كنيسة ماريوحنا بمدينة الزقازيق، لتعريفهم بأهمية الحفاظ على البيئة، وخطوره إهدار المياه، وإلقاء الضوء على السلوكيات السلبية من قبل المواطنين في التعامل مع المياه، والنتائج المترتبة على عدم ترشيدها، وأهمية نشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه، والذي بات ضرورة مُلحة في ظل ارتفاع النمو السكاني، وثبات حصة مصر السنوية من مياه نهر النيل.

أضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أن الحفاظ على المياه واجب وطني، ومسؤولية كبيرة تقع علي عاتق الجميع، والحفاظ على البنية التحتية لشبكات الصرف الصحي، مؤكداً على أهمية الحد من الإسراف في المياه داخل المنازل، والإهتمام بعمليات الصيانة للمحابس للحد من تسريب قطرات الماء، واستخدام العداد الكودي المسبق الدفع لما له من مميزات عديدة أبرزها عدم الاحتياج للقارئ، أو المحصل، بجانب احتسابه للاستهلاك الفعلي للمشترك.

ولفت إلى أنه تم تم عمل استطلاع رأي للحضور، وتسجيل الشكاوي والاستفسارات والمقترحات الخاصة بهم.