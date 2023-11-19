ضبط 5 طن منتجات صناعية مجهولة المصدر بالعاشر من رمضان

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع وثلاجات بيع اللحوم والدواجن المجمدة ومحال الجزارة وبقالي التموين ومضارب الأرز المحلي وأماكن طحن الغلال، للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية، ومراجعة تراخيصها، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، شنت إدارة تموين العاشر من رمضان حملة برئاسة مصطفي عبدالقادر مدير الإدارة، وأسفرت الحملة الرقابية عن تحرير محاضر للمخالفين.

وشملت الاجراءات؛ تحرير محضر رقم ٥٨٤٧ جنح لسنة ٢٠٢٣ ضد أحد أصحاب أنشطة تجارية لحيازته ٦٠ شيكارة بولى بروبلين حبيبات بلاستيك مجهولة المصدر، زنة الشيكارة ٥٠ كجم، بإجمالي كمية ٣ أطنان، وتحرير محضر رقم ٤٥٠٠ لسنة ٢٠٢٣ ضد أحد أصحاب أنشطة تجارية لحيازته طني من منتجات صناعية مجهولة المصدر.

كما تم تحرير محضر رقم ٥٨٤٨ و٥٨٤٩ لسنة ٢٠٢٣ ضد أصحاب محلات الأسماك، لعدم وجود شهادة صحية، والمحضر رقم ٥٨٥٠ لسنة ٢٠٢٣ ضد أحد أصحاب المحال التجارية لعدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة.