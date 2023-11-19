جامعة جنوب الوادي تستعين بالخبرة الإسبانية بمجال الرصد المرئي

أجرى الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادي، زيارة إلى دولة اسبانيا، زار خلالها شركة SCATI الاسبانية، بهدف الاطلاع على أحدث التقنيات في مجال الرصد المرئي من أجل تنفيذ المرحلة التالية لتأمين الحدود الخارجية للجامعة، فضلا عن الاستفادة من الحلول التكنولوجية الناتجة عن عملية الرصد المرئي؛ وذلك في إطار خطة التحول الرقمي الشامل التي تنفذها جامعة جنوب الوادي وما تتضمنه من الحصول على معلومات آنية عن جميع مفردات العملية التعليمية والبحثية والبنية التحتية.

جاء ذلك بمشاركة المهندس علي فكري مدير مركز المعلومات بجامعة جنوب الوادي، وفريق من الجهة المصرية الشريكة ممثلة بالمهندس أحمد عصمت والمهندس تامر مهند، والتي تولت نظام التأمين المرئي للجامعة منذ ما يزيد عن ٧ سنوات ومستمرة في عملية تطوير النظام حتى تاريخه.

كان في استقبال رئيس جامعة جنوب الوادي والوفد المرافق؛ المدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركة SCATI الإسبانية.

استمع الدكتور أحمد عكاوى، والوفد المرافق، إلى عرض تقديمي تضمن سابقة أعمال الشركة في بناء منظومة التأمين المرئي لعدد من المؤسسات في مصر وقصص النجاح التي حققتها في هذا الصدد؛ وعقب ذلك قام فريق جامعة جنوب الوادي بجولة تفقدية لأنحاء الشركة والتعرف على منتجاتها وتطبيقاتها في مجال التأمين المرئي.

وخلال الزيارة دارت عدة نقاشات حول الخطة القادمة لتأمين بقية الأجزاء غير المغطاة بالجامعة بقنا وفرعها بالبحر الأحمر، وكيفية التحول من فكرة المراقبة إلى الحصول على احصائيات وتقارير من أجهزة الرصد المرئي، لكي تساهم في اتخاذ القرار خاصة تلك الكاميرات التي يمكن أن تقوم بعمليات العد، وغيرها من التقارير الكمية لمتابعة المدن الجامعية وحضور الطلاب

وناقش "عكاوى" مع الجانب الإسباني؛ إمكانية توسيع دائرة الرصد المرئي بالجامعة ليشمل تقنيات الذكاء الاصطناعي والاعتماد على الآلة والاستغناء عن العنصر البشري في حدود معينة تضمن سلامة الإجراءات المتخذة آلياً، منها على سبيل المثال لا الحصر، كاميرات التتبع الذاتي والتقاط الصور من زوايا واتجاهات مختلفة وتحليلها وتمثيلها آليا على هيئة رسومات بيانية لتساهم في اتخاذ قرارات مبنية على أرقام، كما تم استعراض تقنية الكاميرات ذات الرصد الحراري وتحليل الصور الناتجة عنها سواء في الطيف المرئي أو الحراري.

فضلا عن مناقشة التقنيات المتعلقة بحوكمة عملية دخول الطلاب والموظفين وأعضاء هيئة التدريس إلى الحرم الجامعي والحلول ذات الصلة وكيفية تطويعها لخدمة الأغراض الجامعية.

وفي نهاية الزيارة قدم الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، درع الجامعة إلى العضو المنتدب للشركة الإسبانية تقديرا لتعاونهم مع الجانب المصري الشريك في مساندة جامعة جنوب الوادي في مجال تثبيت نظم الرصد المرئي على مدى السنوات الماضية وتقديمهم الدعم الفني والتدريب المستمر لمنسوبي الجامعة.. فيما أقام فريق الشركة الإسبانية مأدبة غداء على شرف الفريق المصري.