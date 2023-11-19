أسعار العملات العربية والأوروبية صباح اليوم الأحد في البنوك المصرية

سعر العملات العربية والاجنبية.. حالة من الاستقرار شهدتها أسعار العملات العربية والاوروبية خلال مستهل التداولات الصباحية اليوم الأحد في البنوك المصرية والشركات المصرفية، وسجل الجنيه الإسترلينى للشراء نحو 38.1940، وللبيع نحو 38.3236، بينما سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 99.06 جنيه للشراء 100.04 جنيه للبيع.

وفي هذا الصدد تنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" سعر العملات العربية والاوروبية خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد في البنوك المصرية، وتحرص الوفد على تقديم كافة المعلومات المستجدة التي ينتظرها متابعوا الوفد واغلب الشعب المصري الذي يهتم بمعرفة اسعار العملات لاسيما الدولار، وجاء سعره على النحو الاتي:

العملات

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد في البنوك المصرية

سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 99.06 جنيه للشراء 100.04 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 98.09 جنيه للشراء و100.32 جنيه للبيع.

ولامس سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر نحو 99.06 جنيه للشراء 100.04 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد نحو 93.48 جنيه للشراء و100.14 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 8.41 جنيه للشراء و8.42 جنيه للبيع.

وحقق سعر الدرهم الإماراتي اليوم في المصرف المتحد نحو 8.22 جنيه للشراء و8.42 جنيه للبيع.

ولامس سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر نحو 8.38 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك الإسكندرية نحو 8.38 جنيه للشراء و8.42 جنيه للبيع.

ولامس سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 8.38 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

وصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية نحو 8.18 جنيه للشراء و8.23 جنيه للبيع.

ولامس سعر الريال السعودي اليوم في إيجي بنك نحو 8.17 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 8.22 جنيه للشراء و8.23 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر نحو 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.

وحقق سعر الريال السعودي اليوم في المصرف المتحد نحو 7.95 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري 30.8414 جنيه للشراء و30.9386 جنيه للبيع.

يورو

33.4352 جنيه للشراء.

33.5529 جنيه للبيع.

جنيه إسترلينى

38.1940 جنيه للشراء.

38.3236 جنيه للبيع.

فرنك سويسرى

34.6611 جنيه للشراء.

34.7859 جنيه للبيع.

100 ين يابانى

20.3856 جنيه للشراء.

20.4539 جنيه للبيع.

ريال سعودى

8.2235 جنيه للشراء.

8.2498 جنيه للبيع.

دينار كويتى

99.9204 جنيه للشراء.

100.3391 جنيه للبيع.

درهم إماراتى

8.3961 جنيه للشراء.

8.4239 جنيه للبيع.

اليوان الصينى

4.2536 جنيه للشراء.

4.2682 جنيه للبيع.