الأحد 19 نوفمبر 2023
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

حلقة خاصة عن الابتلاء ببرنامج "واحد من الناس".. غدًا

حلقة خاصة من برنامج
حلقة خاصة من برنامج واحد من الناس

يستضيف الإعلامي د. عمرو الليثي، فضيلة الشيخ الدكتور ربيع جمعة الغفير، والمنشد الدينى محمد السوهاجي، في حلقة خاصة من برنامج واحد من الناس في العاشرة مساء غدا الاثنين، ويذاع عبر شبكة قنوات الحياة.

 

وتتناول الحلقة مناقشة الابتلاء واهمية الصبر حتي ننال رضا ربنا، كما يتطرق اللقاء الي الإجابة علي التساؤل، هل الإبتلاء اشارة من اللة تعالى لعبده حتى يتوب عن المعاصى ويرجع عن الاخطاء التى يرتكبها، وماهو اشد انواع الابتلاء.

 

ومن المقرر أن يحل المنشد الكفيف، ضيفا في الفقرة الثانية علي البرنامج، ويقدم عدد من الابتهالات.

 

مواعيد برنامج واحد من الناس

يذكر ان يذاع برنامج واحد من الناس في العاشرة مساء غدٍ الاثنين، قناة الحياة.

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