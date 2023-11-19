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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

الطريق إلى البرلمان

برلماني: قافلة صندوق تحيا مصر للمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني انتصارًا للإنسانية

النائب محمد سلطان
النائب محمد سلطان عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب

قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تبذل قصارى جهدها لاستمرار تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

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وأكد سلطان، في تصريحات صحفية له، أن تنفيذ قافلة صندوق تحيا مصر للمساعدات الإنسانية لأهل غزة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحت شعار "نشارك من أجل الإنسانية"، بمثابة انتصار للإرادة المصرية لدعم القضية الفلسطينية والإنسانية التي يتخاذل عنها المجتمع الدولي.

وأضاف عضو لجنة حقوق الإنسان بالنواب، أن الدولة المصرية هي المساند الأكبر للقضية الفلسطينية ولن تتخلى عن دورها كقوة إقليمية تقود وتتفاعل وتناصر قضية فلسطين.

وأشار النائب محمد سلطان، إلى أن القيادة المصرية مارست ضغوطا كبيرة على كافة الأطراف من أجل تسريع وتيرة تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية.

ولفت عضو لجنة حقوق الإنسان بالنواب، إلى أن التحالف الوطني وحياة كريمة والهلال الأحمر المصري كان لهم النصيب الأكبر من حجم المساعدات التي وصلت مطار العريش والتي بلغت نحو 8 آلاف و658 طنا.

وشدد النائب محمد سلطان، على ضرورة استجابة المجتمع الدولي، بوقف إطلاق النار على المدنيين العزل والمنشآت الفلسطينية، لأن ما يحدث من أعمال تخريبية، يخالف المواثيق الدولية وقانون حقوق الإنسان، مع التأكيد على ضرورة حل الدولتين في أقرب وقت، وإقرار أن فلسطين دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.

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