رياح وغيوم وانخفاض في درجات الحرارة بالإسماعيلية



شهد طقس اليوم الأحد بالإسماعيلية تراجعا في درجات الحرارة مع هبوب رياح متوسطة على الأجواء وسادت الغيوم على السحب مع الساعات الأولى من صباح اليوم.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية أعلنت احتمالية سقوط أمطار متوسطة الشدة على الإرجاء اليوم بالإسماعيلية .

وطالب اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة والشركة القابضة للمياه والصرف الصحي وكافة الجهات التنفيذية المعنية برفع حالة الاستعداد القصوى بكافة مراكز ومدن وأحياء المحافظة؛ للتعامل مع تداعيات اقتراب المنخفض الجوي العميق بالإسماعيلية المتوقع مساء اليوم الأحد وما يصاحبه من توقعات بسقوط أمطار رعدية متوسطة الشدة .

وكلف محافظ الإسماعيلية، بالمتابعة لحظة بلحظة داخل غرفة الأزمات والطوارئ بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الإسماعيلية وأقليم القناة وسيناء، ورصد أي حالات طارئة والتعامل الفوري معها؛ تجنبًا لحدوث أي مشكلات نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسماعيلية.

واصدرت الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بيانا طالبت فيه المواطنين وقائدي السيارات بتوخي الحذر في القيادة أثناء هطول الأمطار.وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى ٦٠ كم، ‏والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد.