سعر الدقيق صباح اليوم الأحد عند تاجر الجملة في الأسواق

سعر الدقيق.. شهد أسعار الدقيق خلال تعاملات اليوم الأحد، استقرارًا، إذ يتزايد البحث بشكل كبير بين المصريين وبشكل دائم، واستقر سعر الدقيق (بروتين/27) في السوق المحلي، ليصل إلى نحو 14,100 جنيه للطن.

ومن المعروف أن هناك عدد كبير من المواطنين يهتمون بشكل مكثف للتعرف على اسعار الدقيق اليوم ولهذا ننشر لكم آخر تحديث شهدتها أسعار الدقيق.

استقر سعر الدقيق كما ثبتت أسعار الردة اليوم، ويواصل الشعب المصري البحث على محرك «جوجل» العالمي للتعرف على آخر التحديثات العالمية والمحلية في سعر شيكارة الدقيق 2023.

ما زال خبراء الاقتصاد يتوقعون أن يزداد سعر الدقيق خلال الفترة المقبلة، إذ يرتفع الإقبال حاليًا على الدقيق، وبالتالي تنشر «بوابة الوفد الإلكترونية» تقريرًا يوميًّا يرصد ما يتعلق بكل ما يخص أسعار الدقيق للمستهلك، والتي جاءت على النحو الآتي:

سعر الدقيق اليوم في مصر اليوم الاحد

الدقيق

الدقيق بروتين 27

استقر سعر الدقيق (بروتين/27) في السوق المحلي، ليصل إلى 14,100 جنيه للطن.

الدقيق بروتين 24

وثبت سعر الدقيق (بروتين/24) اليوم ليصل سعر الطن إلى 13,900 جنيه.

سعر الردة للتاجر في السوق المحلي

وشهدت أسعار الردة "محلي" لدى التاجر، استقرارًا، حيث وصلت القيمة الشرائية للطن إلى 10,200 جنيهًا.

ويعتبر الدقيق من أشهر السلع الغذائية التي يقبل الجميع على شرائه، حيث يدخل الدقيق في صناعة الكثير من السلع المختلفة، إذ شهد سعر الدقيق ارتفاعاً كبيراً خلال الفترة الماضية بشكل جنوني.

ومن المعروف لدى الجميع أن مصر تعد من أوائل الدول التي تستخدام القمح، إذ يتم استيراد في مصر من 14 دولة، وهذا حتى يتم توفير سعر رغيف العيش الواحد لأكثر من مئة مليون مواطن

وشهدت الأسواق خلال الآونة الأخيرة عدة ارتفاعات لبعض من أسعار السلع، ولهذا يسعى الكثيرين من المهتمين بالحرص على متابعة كل ما هو جديد عن سعر الدقيق والردة وغيرهم في الأسواق التجارية.