انعقاد غرفة العمليات المركزية لمتابعة الأمطار بالبحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة ، أن جميع المعدات والأطقم والأجهزة إنتشرت على الفور، وفقاً لخطة العمل المسبقة للتعامل الفوري للحد من الآثار الناجمة ورفع تراكمات المياة بشوارع وميادين مدن وقرى المحافظة بالتنسيق بين فرق العمل بالوحدات المحلية، وشركة المياة والصرف الصحي والكهرباء والحماية المدنية.

جاء ذلك مع بداية موجة الأمطار المتوسطة التى تشهدها بعض مراكز المحافظة ونتيجة للتوقعات المسبقة لتنبؤات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض المحافظة لموجة من الأمطار متوسطة الشدة تكون رعدية أحياناً بنسبة حدوث 70% وقد تغزر على بعض المناطق.

كما وجهت نائب المحافظ بإستمرار رفع درجة الإستعداد التام والمتابعة الدورية للطرق الرئيسية ،ورفع التجمعات أولاً بأول لإنتظام الحركة المرورية بجميع الشوارع والميادين.

ووجهت نائب المحافظ بالتنسيق مع الوحدات المحلية وإدارة الأزمات بالمحافظة بإتخاذ اللازم ورفع درجة الإستعداد القصوى لمواجهة سقوط الأمطار من خلال الإلتزام بإنعقاد غرف العمليات بالمراكز والمديريات على مدار 24 ساعة لتلقي كافة البلاغات، و المتابعة المستمرة والدورية لتطهير صفایات وخطوط صرف مياة الأمطار بالشوارع والطرق وأسفل وأعلى الكباري والأنفاق، وكذلك مراجعة كافة محطات الصرف الصحي والزراعي، ومناسيب الترع والمصارف، و تطهير الترع والمصارف وكافة المجارى المائية وإزالة التعديات عليها ومراجعة المناسيب أولاً بأول والإنتهاء من أعمال الصيانة بكافة محطات الصرف الزراعي.

كما شددت نائب المحافظ علي تنظيم حملات مستمرةلمراجعة المعديات والمراكب النيلية العاملة كل في نطاقه ووقف المخالف منها وإتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة مع التأكيد على وقفها حال قيام الرياح والأمطار.

بالإضافة إلي مراجعة كافة الأعمدة والأسلاك والمحولات الكهربائية وسرعة إتخاذ اللازم بإجراء الصيانة على الفور حفاظاً على أرواح المواطنين.