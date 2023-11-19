السكة الحديد تعلن وقوف قطارات التالجو بمحطة المنيا كخدمة جديدة

قطارات التالجو .. أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن وقوف قطارى 2030 / 2031 مكيف تالجو القاهرة / أسوان ١والعكس بمحطة المنيا وذلك اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 1 / 12 / 2023، ويترتب على ذلك تعديل ميعاد قطارات أرقام (141 – 164 – 1015 – 188) طبقاً للجداول المرفقة.

جاء ذلك في إطار خطة وزارة النقل ممثلة فى هيئة السكة الحديد باستمرار تحسين الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

والجدير بالذكر بأنه يتم تشغيل عدد 6 قطارات تالجو الفاخرة على خطوط السكة الحديد بشكل يومي على الوجهين البحرى والقبلى (6 رحلات على خط القاهرة / الإسكندرية + 2 رحلة على خط القاهرة / أسوان).

قطارات التالجو

تقدم هذه القطارات أعلي مستويات الخدمة لجمهور الركاب وتشكل طفرة ونقلة نوعية كبيرة في قطارات سكك حديد مصر حيث تتميز بتقنيات تكنولوجية حديثة ومتطورة وتحتوي علي أنظمة هوائية لامتصاص الاهتزازات مما يحقق اقصي قدر من الراحة في السرعات العالية وتحتوي أيضا علي كراسي مخصصة لذوي الهمم بالإضافة إلي وجود شاشات عرض لكل كرسي بعربات الدرجة الاولي وشاشة مركزية بعربات الدرجة الثانية ونظام انذار حريق للحفاظ علي أمن وسلامة الركاب ونظام واي فاي وكاميرات مراقبة وغرفة مراقبة لتأمين السادة الركاب ودورات مياه باحدث تصميم واخري مخصصة لذوي الهمم.

وتسعي الهيئة جاهدة علي تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب لتوفير سبل الراحة.