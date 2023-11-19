حملات الهيئة التفتيشية على الأسواق بمختلف المحافظات

وفي إطار جهود فروع الهيئة لتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة وحفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات.



قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بشن 55 حملة تفتيشية موسعة على 530 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بمختلف مدن ومراكز المحافظة (طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر الزيات، المحلة، سمنود)، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 2 طن ملح ونصف طن طحينة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، 2 طن تمر منتهي الصلاحية، تحرير 7 محاضر نقص اشتراطات صحية للمنشآت غير المستوفاة لبعض الاشتراطات الصحية.

وتم التحفظ على جميع المضبوطات وتحرير محاضر بالنيابة العامة، وتنفيذ 10 قرارات نيابة.



كما تم تحرير 69 إقرار إعدام منتجات غذائية منتهية الصلاحية بناء على طلب صاحب المنشأة (ألبان، خضروات، معلبات، عصائر مواد غذائية مختلفة) تقدر كميتها بـ 100 كجم.

وتم الإشتراك في حملات مكبرة مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 168 محضرًا ضمن الحملات اليومية لضبط الأسواق، وتم سحب عينات للأغذية التي يشتبه في صلاحيتها، والتحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية، كما تم فحص الأغذية بمراكز التأهيل والإصلاح.



وأجرى فرع سلامة الغذاء بمحافظة المنوفية 33 حملة تفتيشية، حيث تم المرور على 334 منشأة غذائية بنطاق المحافظة (شبين الكوم، بركة السبع، تلا، منوف، الباجور، الشهداء، قويسنا، السادات، أشمون)، وتم ضبط 357 عبوة من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية بإجمالي وزن 52 كجم، وتم إعدام جميع تلك المنتجات بمعرفة صاحب المنشأة في حضور لجنة من مفتشي الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وشن فرع سلامة الغذاء بمحافظة دمياط 6 حملات تفتيشية مشتركة مع (مديرية التموين، الطب البيطري، الصحة، جهاز حماية المستهلك، إدارة البيئة بالديوان العام) على 34 منشأة غذائية بمراكز المحافظة (السرو، ميت أبو غالب، الروضة، دمياط، كفر سعد، فاراسكور) وأسفرت تلك الحملات عن إعدام 101 كجم مواد غذائية منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الطبيعية (خضروات، لحوم مجمدة مستوردة، زبيب، جوز هند، أسماك، حواوشي، مارشميلو)، كما تم ضبط 29 كجم عجينة حواوشي غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتمت عملية الإعدام بناءً على طلب من صاحب المنشأة في حضور ممثلي هيئة سلامة الغذاء وأعضاء اللجنة المشكلة.



ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الدقهلية 7 حملات تفتيشية مشتركة مع الجهات الرقابية الأخرى (مديرية الصحة، الطب البيطري، التموين، مباحث التموين، إدارة التفتيش بمجلس المدينة) حيث تم المرور على 35 منشأة غذائية وذلك بمراكز وبعض القرى بنطاق المحافظة.

وأسفرت تلك الحملات عن إعدام 502 كجم منتجات غذائية فاسدة وأخرى تبدو عليها تغير في الخواص (منتجات ألبان، مصنعات دجاج ولحوم، خضروات وفواكه، 45 لتر زيت طعام، معجنات) وغيرها من المواد الغذائية المتنوعة، وتم التحفظ على 310 كجم مواد غذائية متنوعة (لحوم، مخللات، أجبان).



كما أسفرت تلك الحملات عن وجود 22 مخالفة عدم تطبيق الإشتراطات الصحية، 28 مخالفة عدم توافر الشهادات الصحية، 26 مخالفة عدم وجود ترخيص منشأة، 2 محضر ذبح خارج السلخانة.



وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الأقصر بشن حملة تفتيشية مشتركة مع مديرية التموين ومجلس المدينة وهيئة الدواء، وأسفرت تلك الحملة عن ضبط 52 علبة لبن أطفال منتهي الصلاحية، وتم عمل محضر وإحالة الواقعة للنيابة العامة.

كما تم شن حملة مشتركة مع إدارة تموين إسنا، أسفرت عن ضبط 15 كجم لحوم وكبدة مجمدة يشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير محضر وإخطار النيابة العامة.