آخر موعد للتقديم في النيابة الإدارية.. يكثف المواطنين البحث عن وظائف النيابة الإدارية، يأتي ذلك بدء التقديم الإليكتروني بوظيفة معاون نيابة إدارية 2023 لخريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة، حيث يستمر التقديم حتى يوم الجمعة 24 نوفمبر.

شروط التقديم بوظيفة معاون نيابة إدارية 2023

يكون التقدير التراكمي للمتقدم لا يقل عن جيد.

اجتياز المقابلة الرسمية.

توفر الأهلية والصلاحية لشغل الوظيفة القضائية والاختبارات التي يجريها المجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

أن تثبت لياقته الصحية وفقاً لنتائج التحاليل والفحوص الطبية اللازم إجراؤها لدى شغل الوظيفة.

الأوراق المطلوبة للتقديم في النيابة الإدارية

صورة فوتوغرافية طولية من الرأس للقدمين للمتقدم مقاس 13 × 18 سم.

شهادة بتقدير سنوات الدراسة مثبتا بها مجموع درجات كل سنة على حدة.

تقديم ما يثبت الموقف من التجنيد أو صورة شهادة الإعفاء بالنسبة للذكور.

شهادة تأدية الخدمة العامة للإناث أو الإعفاء منها.

توفر صورة بطاقة الرقم القومي للمتقدم تكون سارية.

صحيفة الحالة الجنائية للمتقدم.

طلب تعيين باسم رئيس هيئة النيابة الإدارية.

صحيفة الحالة الجنائية لوالد المتقدم.

شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها.

عدد 8 صور فوتوغرافية حديثة للمتقدم.

طباعة طلب التقديم مع النسخة النهائية من الوثيقة عبر الموقع الإلكتروني الخاص بتسجيل البيانات على أن يتم التوقيع علية بخط اليد.

شهادة التخرج المؤقتة وبها مجموع الدرجات والنسبة المئوية، ولا يمكن قبول الملف دون إحضارها.

صورة بطاقة الرقم القومي للوالد والوالدة تكون سارية.