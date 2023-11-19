نادر السيد يدافع عن أبو جبل وينتقد أداء محمد الشناوي

أكد نادر السيد أن أبو جبل كان يستحق الانضمام لقائمة منتخب مصر الوطني خلال الفترة الحالية في ظل المستوى الجيد الذي يقدمه بالفترة الأخيرة وخبراته الدولية الكبيرة.

قال نادر السيد في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أبو جبل كان يستحق الانضمام لقائمة منتخب مصر الوطني، أبو جبل عنده رصيد كبير".

وأضاف: "أبو جبل قدم مباريات رائعة، وتوقعت انضمامه صراحة لقائمة منتخب مصر"

واختتم: "أحمد الشناوي لديه إمكانيات كبيرة جدا، ولكن أدائه ليس على قدر إمكانياته، حتى مع بيراميدز أدائه ليس على نفس القدر الخاص بإمكانياته".

موعد مباراة منتخب مصر و سيراليون اليوم

ويلتقي منتخب مصر مع سيراليون مساء غد الأحد الموافق 19 من شهر نوفمبر 2023، في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة، 7 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، 8 مساء بتوقيت الإمارات.