محمد الشناوي غاضب بسبب إدارة الأهلي

كشف الإعلامي محمد شبانة أن هناك حالة من الغضب بين لاعبي النادي الأهلي لأسباب مختلفة ويأتي على رأسهم محمد الشناوي حارس الفريق وقائده.

وأضاف شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن محمد الشناوي غاضب من تجاهل إدارة النادي له بعد وعده منذ فترة بتعديل عقده بعد رفضه عددا للعروض الإحترافية .

وأكمل شبانة بأن الشناوي يشعر بعدم التقدير بسبب عدم مفاتحة أحد له لتعديل عقده وهو ما جعله بعيدا عن تركيزه خلال الفترة الماضية.

اليوم.. الأهلي والزمالك في قمة دوري السلة

يستضيف فريق سلة الزمالك نظيره الأهلي، اليوم الثلاثاء على صالة الزمالك بميت عقبة، في لقاء القمة ضمن منافسات ربع نهائي دورى السلة المرتبط، بعد تأهل كلا الفريقين إلى دور الثمانية.

وكان الأهلى قد تأهل ربع النهائي بعد التغلب على القناة فى دور ال 16 بينما صعد الزمالك بالفوز على الطيران.

وتوج الأهلى ببطولة السوبر بعد الفوز على الزمالك فى اللقاء الذي جمع الفريقين الشهر الماضى بالمنامة فى البحرين.

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة بين الأهلي والزمالك يوم الجمعة 17 نوفمبرعلى صالة الأهلى بالجزيرة، في إطار ربع نهائي دورى السلة المرتبط