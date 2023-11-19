منتخب مصر يبحث عن ثاني انتصاراته في تصفيات المونديال أمام سيراليون

يبحث منتخب مصر بقيادة روي فيتوريا عن ثاني انتصارات بالتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى المونديال وذلك عند مواجهة سيراليون، مساء الأحد على ملعب صامويل كانيون دو الرياضي في ليبيريا، ضمن مباريات الجولة الثانية لمواجهات المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم 2026.

وتقام المباراة في ليبيريا لعدم اعتماد ملاعب سيراليون من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لخوض المباريات.

وكان منتخب مصر قد بدا مشواره باكتساح جيبوتي بسداسية نظيفة على استاد القاهرة الدولي ويبحث عن مواصلة انتصاراته أمام سيراليون للحفاظ على حظوظه في التاهل المونديالي.

ويدخل منتخب سيراليون وهو يهدف إلى الخروج بنتيجة إيجابية أو تحقيق المفاجأة بالفوز على المنتخب المصري صاحب العديد من الألقاب الإفريقية، خاصة بعد التعادل في الجولة الأولى أمام إثيوبيا سلبيًا.

ويدير مباراة مصر وسيراليون طاقم تحكيمي من من الكونغو الديمقراطية بقيادة جان جاك ندالا حكم ساحة، ونابينا بليز سيبوتو حكم مساعد، وبونجيلي نجيلا مساعد ثان، وكابانجا مالايا حكم رابع.