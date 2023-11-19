6 سنوات السجن المشدد لتاجر مخدر "الحشيش" بأسيوط

في إطار الجهود المستمرة لمكافحة الجريمة والاتجار في المواد المخدرة في مصر. تعتبر محافظة أسيوط واحدة من المناطق التي تشهد نشاطًا ملحوظًا في مجال تهريب وترويج المخدرات، وتعمل السلطات المصرية بكل حزم للحد من هذه الظاهرة الضارة على صحة المجتمع.

قضت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط بحبس المتهم "أ. م. م" لمدة 6 سنوات، وتغريمه بمبلغ 50 ألف جنيه، بسبب اتهامه بالاتجار في المواد المخدرة في دائرة مركز أسيوط.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامح سعد طه رئيس المحكمة، وتشكيل المستشارين حسن سعيد داود نائباً لرئيس المحكمة، وأحمد محمد غلاب عضو المحكمة، وأمانة سر خميس محمود و. محمد العربي.

تعود وقائع القضية رقم 6611 لسنة 2023 جنايات مركز شرطة أسيوط إلى تلقي معاون مباحث مركز شرطة أسيوط معلومات تؤكد قيام المتهم بالتجارة في المواد المخدرة.

تم تشكيل فريق من رجال الشرطة للتحقيق في المعلومات المتلقاة. وبعد عملية البحث والتحري، تم رصد تحركات المتهم وتوثيق أدلة قوية تدينه بارتكاب جريمة تجارة المخدرات.

بعد تنظيم الإجراءات القانونية، تمكنت قوة أمنية من إلقاء القبض على المتهم أثناء تواجده أمام منزله في مركز أسيوط. وأثناء تفتيشه، تم العثور على 12 قطعة كبيرة من مادة الحشيش المخدر ومبلغ مالي وهاتف محمول بحوزته. كما تم العثور على 4 قطع كبيرة من الحشيش داخل منزله.

بعد استكمال الأدلة وجمع المعلومات اللازمة، تمت مراجعة النيابة العامة التي قررت توجيه اتهام رسمي للمتهم وإحالته للمحاكمة. تم عقد جلسات المحاكمة في الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط برئاسة المستشار سامح سعد طه وبحضور أعضاء المحكمة المحترمين.

بعد سماع الشهود وتقديم الأدلة، قررت المحكمة إدانة المتهم بتهمة الاتجار في المواد المخدرة وقد ثبت أمام المحكمة أن المتهم كان يقوم بترويج وتوزيع المواد المخدرة في مركز أسيوط.

بناءً على ذلك، أحيل المتهم من قبل النيابة العامة إلى محكمة جنايات أسيوط التي قررت الحكم بسجن المتهم لمدة ست سنوات مع تغريمه خمسين ألف جنيه مصري. نظرًا لتورطه في الاتجار غير القانوني في المواد المخدرة. ويأتي هذا الحكم تأكيدًا للجهود المستمرة التي يبذلها رجال الشرطة في مكافحة الجريمة وضمان الأمن والسلامة في المجتمع.

تعد هذه أحكام السجن المشدد والغرامة البالغة مثالًا للرسالة الواضحة التي يرسلها القضاء بأن أي محاولة للتجارة في المواد المخدرة ستلقى العقاب الرادع. علينا أن نستمر في تكثيف الجهود للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة التي تؤثر سلبًا على صحة وسلامة المجتمع.

تجدر الإشارة إلى أن مكافحة تجارة المواد المخدرة تعتبر من الأولويات الأمنية للدولة، حيث يسعى القضاء المصري إلى مكافحة هذه الظاهرة الخطيرة وتطبيق العقوبات الرادعة على المتورطين بها، بهدف حماية الشباب والمجتمع والحفاظ على الأمن والسلم