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السبت 18 نوفمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الجرمان : اجتماع الاتحادات يأتى فى توقيت صعب يحتاج إلى تكاتف الجميع لتحقيق التكامل الاقتصادى

الدكتور سرور الجرمان
الدكتور سرور الجرمان

قال الدكتور سرور الجرمان ممثل أمين عام جامعة الدول العربية أمام الاجتماع ٥٨ للاتحادات العربية النوعية المتخصصة العاملة فى نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية الذى عقد بالقاهرة، أن اجتماع الاتحادات العربية النوعية المتخصصة يأتى فى توقيت عربى صعب يحتاج إلى تكاتف الجميع نحو تحقيق التكامل الاقتصادى العربى على كافة الأصعدة و المستويات.

ونقل الدكتور الجرمان تحية وتقدير الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط  للاجتماع متمنيا له دوام التوفيق والنجاح لتعزيز العمل العربى المشترك ، كما نقل التحية والتضامن من السفير على بن إبراهيم المالكى مساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية للقطاع الاقتصادى بكافة الاتحادات العربية النوعية المتخصصة  مؤكدا على  دعم العمل العربى المشترك و المنظمات العربية التى تعمل تحت نطاق الجامعة العربية. 


وانطلق اليوم السبت الاجتماع الدوري الثامن والخمسين للاتحادات العربية النوعية المتخصصة العاملة فى نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بالقاهرة بحضور السفير محمدى أحمد الني الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية، الدكتور سرور الجرمان ممثل الأمين العام لجامعة الدول العربية، المستشار أحمد سالم سودين رئيس الاتحاد العربي للاستثمار والتطوير العقاري، السفير حسن بدر العقاب الأمين العام للاتحاد العربي للتضامن الأجتماعي، السفير جابر العنزي رئيس الاتحاد العربي للتضامن الأجتماعي، السفيرة هبة فؤاد عضو اتحاد المستثمرات العرب، الدكتور سامح شكري الاتحاد العربي للتحكيم في المنازعات الاقتصادية، الدكتور ضياء حلمي الفقي الاتحاد العربي للتدريب ، والدكتورة مسعودة بوغديري عضو اتحاد المستثمرات العرب ومنظمة الأمم المتحدة، اضافة الي عدد من ممثلي منظمات الاتحادات العربية، ورؤساء الاتحادات العربية النوعية المتخصصة.

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