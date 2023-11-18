إيلون ماسك يدافع عن طالب جامعي يواجه مشكلة بسبب المنشورات

أوفت شركة Elon Musk's X بوعدها بدعم المستخدمين الذين تتم معاقبتهم بسبب تصريحاتهم التي يدلون بها على منصة التواصل الاجتماعي الخاصة به، حيث دافعت عن طالب جامعي أمريكي يواجه إجراءات تأديبية بسبب منشوراته.

وفقًا لرسالة حصلت عليها صحيفة فاينانشيال تايمز، اتُهم الطالب خوان ديفيد كامبولارجو، وهو طالب بجامعة إلينوي، في أوائل نوفمبر بانتهاك قواعد سلوك الطلاب بالمدرسة بعد أن نشر على موقع X وهو يروج لحدث ما باعتباره تجمعًا مفتوحًا مع طعام مجاني، عندما كان بمثابة تجمع مفتوح مع طعام مجاني.



وجاء في الرسالة أن كامبولارجو كان معرضًا لخطر وضعه تحت المراقبة السلوكية والطرد من السكن داخل الحرم الجامعي نتيجة الإجراء التأديبي.

كتب المحامون في شير جافي - الذين قالوا إنهم يمثلون كامبولارجو"بدعم من شركة X Corp" - في 14 (نوفمبر) أنه إذا لم "تراجع الجامعة النتيجة الأولية" ضد الطالب، فإن ذلك "سيؤدي إلى انتهاك حقوقه". ".

وأضافت الرسالة: "إذا دعمت الجامعة السيد كامبولارغو ومعاقبته على منشوراته في 30 سبتمبر 2023، فسيكون لدى كامبولارغجو دعوى ضد الجامعة بسبب انتهاك حقوقه في التعديل الأول".

تعهد Musk، الذي أعلن نفسه "مطلقًا لحرية التعبير"، في أغسطس بتمويل مشاريع القوانين القانونية ومقاضاة نيابة عن مستخدمي X الذين يعتقدون أنهم تعرضوا "لمعاملة غير عادلة" بسبب نشر شيء ما أو الإعجاب به على المنصة. يأتي ذلك على الرغم من جهوده للسيطرة على تكاليف X.



"لا يوجد حد"، كتب على X في ذلك الوقت. "لن نقاضي فقط، سيكون الأمر صاخبًا للغاية وسنلاحق مجالس إدارة الشركات أيضًا."

وقد ضاعف " ماسك " من حرصه على حرية التعبير منذ شراء المنصة مقابل 44 مليار دولار قبل ما يزيد قليلاً عن عام، مما أدى إلى تخفيف سياسات الاعتدال الخاصة بها. وقد لاقت هذه التحركات استحسانا من قبل العديد من أتباعه، فضلا عن شخصيات التكنولوجيا التحررية في فلكه، لكنها دفعت المعلنين بعيدا عن القلق من أن تسويقهم سوف يسير جنبا إلى جنب مع المحتوى السام. وفي يوم الأربعاء، أثار ماسك المزيد من الانتقادات عندما بدا متفقًا مع نظرية معادية للسامية على الإنترنت.

أشار منتقدو " ماسك " إلى أن رجل الأعمال الملياردير قام أحيانًا بطرد موظفين من شركة X عندما انتقدوه.

وفقًا للرسالة، كان Campolargo يدير حسابًا على X لمشاركة المعلومات حول مكان إقامة الأحداث المفتوحة في الحرم الجامعي والتي تقدم طعامًا مجانيًا. ومع ذلك، بعد تقديم شكوى، اتهمته الجامعة بانتهاك مدونة قواعد السلوك بالجامعة "لتحريض الآخرين أو مساعدتهم أو تشجيعهم على الانخراط في سلوك ينتهك قانون الطلاب"، والسرقة، زاعمة أن حدثًا روج له ، وتم أخذ الطعام منه فيما بعد، وكان مؤتمرًا خاصًا.



وفي الرسالة، زعم شير جافي أن هناك مخالفات إجرائية في معاملة الجامعة لكامبولارجو، وأن هناك أدلة أخرى لم يتم أخذها في الاعتبار، وأن العقوبات المفروضة لم تكن مناسبة.

وقالت الجامعة إنها ليست على علم بالرسالة أو الادعاءات، لكنها أضافت: "لا يمكننا التعليق على طلاب محددين بسبب قوانين الخصوصية الفيدرالية وعملية تأديب الطلاب لدينا سرية".

وأكدت شركة Schaerr Jaffe أنها أرسلت خطابًا في وقت سابق من هذا الأسبوع وأنها تقدم المساعدة بدعم من X، لكنها رفضت التعليق أكثر.

وفقًا لموقعه على الإنترنت، فإن كامبولارغو هو طالب هندسة في جامعة إلينوي في أوربانا-شامبيج.