استمرار أعمال تركيب الانترلوك بشوارع مدينة دشنا في قنا

تابع الحسيني صبري، نائب رئيس مجلس مدينة ومركز دشنا شمال محافظة قنا، اليوم السبت، أعمال تركيب الانترلوك ، بشوارع المدينة، فى محاولة لتطوير تلك الطرق بشكل شامل ورفع كفائتها، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أشرف الداودى محافظ تيسيرا للحركة المرورية أمام المواطنين.

وأكد الحسيني صبري نائب رئيس المدينة، إلى أنه يجرى متابعة الموقف التنفيذى بشكل مستمر، مؤكداً على الجهات المنفذة ولجنة الإشراف بالالتزام بالجدول الزمنى المحدد والمواصفات الفنية خلال عملية التنفيذ.

وأوضح نائب رئيس المدينة، أنه يجرى استكمال باقي الشوارع والذى جاء فى إطار هذا المشروع، وذلك بعد تنفيذ أعمال رفع كفاءة شبكات المرافق بمدينة دشنا.