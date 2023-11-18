السعودية تدين قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة الفاخورة بغزة

ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة بحق المدنيين العُزل في قطاع غزة، إذْ قصفت مدرسة الفاخورة التابعة للأونروا بقطاع غزة.

من جانبها أدانت المملكة العربية السعودية، القصف الإسرائيلي السافر لمدرسة الفاخورة التابعة للأونروا بقطاع غزة، معربة عن استنكارها بأشد العبارات للقصف السافر الذي تعرضت له مدرسة الفاخورة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

جددَّتْ الوزارة رفض السعودية التام للاستهداف الممنهج ضد المدنيين، مع مطالبتها بالوقف الفوري لإطلاق النار، وضمان حماية المدنيين والمنشآت الإغاثية والعاملين فيها، وضرورة تفعيل آليات المحاسبة الدولية إزاء الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية.

استهدف الاحتلال في وقت سابق، النازحين من أهالي قطاع غزة في مدرسة الفاخورة التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، ومدرسة تل الزعتر.

تعليق مصر على قصف مدرسة في غزة:

أدانت مصر بأشد العبارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية، قصف قوات الاحتلال الإسرائيلية المروع لمدرسة الفاخورة التابعة لوكالة الأونروا، الأمر الذي أدى لسقوط الكثير من الضحايا والمصابين من الشعب الفلسطيني في انتهاك صارخ جديد يضاف إلى سلسلة الانتهاكات الإسرائيلية ضد المدنيين في قطاع غزة.

اعتبرت مصر قصف مدرسة الفاخورة التي كانت بمثابة ملاذ آمن للمئات من النازحين الفلسطينيين، جريمة حرب أخرى، تقتضي التحقيق ومحاسبة مرتكبيها، فضلًا عن كونها إهانة متعمدة للأمم المتحدة ومنظماتها الإغاثية وأهدافها الإنسانية السامية.

جددت مصر دعوتها للأطراف الدولية المؤثرة، ومجلس الأمن، بضرورة التدخل الفوري لوضع حد للمعاناة الإنسانية في قطاع غزة، وإنفاذ وقف فورى وغير مشروط لإطلاق النار، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين.