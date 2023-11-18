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جاياردو يغادر الأرجنتين تمهيدًا للتوقيع مع نادي الاتحاد السعودي (فيديو) السعودية تدين قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة الفاخورة بغزة
السبت 18 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

السعودية تدين عدوان الاحتلال بمدرسة الفاخورة في غزة

استهداف مدرسة الفاخورة
استهداف مدرسة الفاخورة في غزة

 

أعربت وزارة الخارجية السعودية، اليوم السبت، عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية بأشد العبارات للقصف السافر الذي تعرضت له مدرسة الفاخورة التابعة للأونروا في قطاع غزة، من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك حسبما أعلنت فى بيان لها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى "إكس"  .

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الاحتلال الإسرائيلي يشن هجومًا عنيفًا على مدرسة الفاخورة في غزة

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وجاء فى بيان وزراة الخارجية : "تعرب وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية بأشد العبارات للقصف السافر الذي تعرضت له مدرسة الفاخورة التابعة للأونروا في قطاع غزة، من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي".

 

وأضافت وزارة الخارجية "وتجدد الوزارة رفض المملكة التام للاستهداف الممنهج ضد المدنيين، مع مطالبتها بالوقف الفوري لإطلاق النار، وضمان حماية المدنيين والمنشآت الإغاثية والعاملين فيها، وضرورة تفعيل آليات المحاسبة الدولية إزاء الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية".

 

وكان تليفزيون فلسطين قد أفاد بارتكاب العدوان الإسرائيلي مجزرة جديدة في شمال غزة، وبالتحديد في مدرسة الفاخورة التابعة للأونروا، التي تؤوي المئات من النازحين.

 

بلغت حصيلة العدوان حتى اللحظة 200 شهيد، ومن جانبها أكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن أغلب الشهداء هم من الأطفال والنساء، بينما تتزايد الأرقام لحظة تلو الأخرى .

 

 

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