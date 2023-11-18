إنفجار سيارة تحمل اسطوانات غاز بقرية بنوفر بكفر الزيات

شهدت قرية بنوفر التابعة لمركز ومدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، اليوم السبت، أصوات انفجارات وتصاعد والسنة اللهب، التى كادت أن تضئ سماء القري، ما تسبب في هلع المواطنين، وخرجوهم عن بكرة ابيهم من منازلهم تجاة الأراضي الزراعية.

وبعد دقائق اختفت الانفجارات وبقيت ألسنة اللهب وصرخات وعويل النساء تبين بأنه حادث لسيارة تحمل اسطوانات الغاز المنزلي في طريقها إلى المستودع ،حيث حدث احتكاك شديد بين الاسطوانات نتج عنه الانفجار الكبير الذي أصاب السيارات المجاوره وبعض واجهة المنازل واصابة السائق بحروق متفرقه وتم نقله إلي مستشفي كفر الزيات العام وتم السيطره علي الحريق من خلال الحماية المدنيه بطنطا وكفر الزيات.



التقت الوفد بشهود العيان وأحد المواطنين ويدعى محمد أحمد علي، أن القرية سمعت دوي انفجار شديد في الساعات الأولي من صباح اليوم، أن القرية كتب لمواطنيها حياة جديده لوجودهم داخل مساكنهم الأمر الذي لم يوقع معه قتلي أو مصابين سوي سائق السيارة.

وأضاف محمود أبو العلا، أن أهالي القرية سمعو انفجارات كبيره ظنو بانها يوم القيامه حيث خرج الاهالي معظمهم في طريق الاراضي الزراعيه خوفا من صوت الانفجارات.

وعلى الفور تم اخطار النيابة العامة لفتح تحقيق والوقوف على أسباب الحادث، وتم التحفظ على السائق لاستقرار حالته الصحيه لمعرفة أسباب وملابسات الحادث