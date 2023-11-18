النائب العام يشهد أداء أعضاء النيابة العامة الجدد اليمين القانونية

أدى اليوم أعضاء النيابة العامة الجدد اليمين وشهد المستشار محمد شوقي النائب العام، اليوم السبت الثامن عشر من شهر نوفمبر من عام 2023، مراسمَ أداء السادة أعضاء النيابة العامة الجدد - المعينين بموجب القراريْن الجمهورييْن رقميْ ٤٣١، ٤٣٢ لسنة 2023- اليمينَ القانونية لبدء مباشرة العمل القضائي.

جاء ذلك فى حضور المستشارعمر مروان وزير العدل.

كما شهد المراسم أيضًا، المستشار حسني عبداللطيف، رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعدد من أعضاء المجلس، وهم كل من: المستشار محمد عامر جادو رئيس محكمة استئناف القاهرة، والمستشارعبدالعزيز طنطاوي نائب رئيس محكمة النقض، والمستشارمحمد حماد رئيس محكمة استئناف طنطا، وذلك بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة، في حضور لفيف من قادة النيابة العامة والوزارة.

أعضاء النيابة العامة الجدد يؤدون اليمين القانونية

أعضاء النيابة العامة الجدد يؤدون اليمين القانونية

أعضاء النيابة العامة الجدد يؤدون اليمين القانونية



