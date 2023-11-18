المكسيك والمغرب ضمن المتأهلين لدور الـ16 من كأس العالم تحت 17 عام

نجح منتخب المكسيك تحت 17 عام في تحقيق الانتصار اليوم على نظيره نيوزيلندا بأربعة اهداف دون مقابل، في المواجهة التي جمعت بين الفريقين على ملعب ستاد جالاك هاروبات سوريانج، ليكمل المتاهلين بشكل رسمي لدور الـ 16 من كأس العالم في إندونيسيا.

تقام منافسات كأس العالم تحت 17 عام المقامة في دولة إندونيسيا خلال الفترة من 10 لشهر نوفمبر الجاري وحتى يوم 2 من ديسمبر المقبل بالعام الجاري 2023.

نجح منتخب المكسيك في تحقيق الانتصار برباعية على نيوزيلندا ليكون المتأهل رقم 16 للدور المقبل من نهائيات كأس العالم، في حين فاز منتخب المانيا بثلاثية على فنزويلا ليؤكد تأهله على المركز الأول بالمجموعة السادسة.

المتأهلين لدور الـ16 من كأس العالم تحت 17 عام

انضم منتخب المكسيك إلى 15 منتخب تاهل في وقت سابق من بينهم منتخب المغرب تحت 17 عام، من بينهم 4 منتخبات كأفضل مركز ثالث، وضمت القائمة كل من:-

الإكوادور والمغرب عن المجموعة الأولى.

إسبانيا ومالي، وأوزبكستان كأفضل ثالث عن المجموعة الثانية.

انجلترا والبرازيل، وإيران كأفضل ثالث عن المجموعة الثالثة.

الأرجنتين والسنغال، واليابان كأفضل ثالث عن المجموعة الرابعة.

فرنسا والولايات المتحدة الامريكية عن المجموعة الخامسة.

ألمانيا والمكسيك، وفنزويلا كأفضل ثالث عن المجموعة السادسة.