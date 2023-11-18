تفاصيل .. ليلة الجحيم بكفر الزيات

بعد اشتعال سيارة محملة باسطوانات الغاز .

عاشت قرية بنوفر، مركز كفر الزيات، ليلة من الجحيم بعد أن تحولت سماء القرية إلى كتلة من اللهب وسمع دوي الانفجار على بعد عدة كيلو مترات، جراء انفجارات متتالية لاسطوانات غاز محملة عابرة وسط منازل قرية بنوفر، وكانت فى طريقها لمصانع الطوب بعد منتصف الليل.

فيما انقذت العناية الإلهية سكان القرية من كارثة كبيرة بعد أن تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية من إخماد نيران حريق هائل اندلعت نيرانه عقب انفجار انفجار سيارة محملة بأنابيب البوتجاز" أسطوانات الغاز " بقرية بنوفر بكفر الزيات بمحافظة الغربية مما تسبب في إصابة المواطنين بحاله من الفزع والرعب خشية تعرض حياتهم للخطر

الامر الذي تسبب في إصابة سائق السيارة، وجري نقله إلى مستشفى كفر الزيات لم تحدث أى إصابات بشرية سوي تصدع واجهة منزل وجارى معاينته من قبل لجنة المنشآت.

فيما تم الدفع بخبراء الأدلة الجنائية للوقوف على أسباب وظروف وملابسات الحريق.تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية من مأمور مركز شرطة كفر الزيات اخطارا يفيد بورود بلاغ يفيد باشتعال سيارة محملة بإسطوانات البوتاجاز " أنابيب غاز "، مما نتج عن انفجارها بقرية بنوفر بدائرة مركز كفر الزيات.وربنا يستر

من جانبه أعطى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، توجيهاته إلى المحاسب عادل داود رئيس مركز ومدينة كفر الزيات بسرعه تشكيل لجنة صناعية من الرقابة والمتابعة لإعداد تقرير حول الحادث المذكور .

قال رضا إبراهيم،أحد أهالي قرية بنوفر، وشاهد عيان على الحادث"عشنا ليلة مليئة بالرعب والفزع مثل ليالى أهل غزة ففى لمح البصر تحولت سماء قريتنا إلى كره ملتهبة من النار دون أن نستوعب السبب ،وتوالت ا لانفجارات لعدة ساعات فى مشهد أشبه بيوم القيامة.

وتابع :جميع أهل القرية اعتقدوا أنها النهاية لولا العناية الإلهية التى كتبت للجميع النجاة ولم يسفر الحادث سوي عن تصدع واجهة عدة منازل

من جانبه أعطى المحامي العام الأول لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم، توجيهاته العاجلة إلى رئيس نيابة مركز كفر الزيات بتشكيل لجنة من خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة موقع حادث انفجار اسطوانه الغاز بقرية بنوفر للوقوف على تطورات الحادث حفاظا على أرواح المواطنين

