معسكر خدمة عامة بمركز شباب بناويط بالمراغة

نفذ مركز شباب بناويط التابع لإدارة شباب المراغة شمال محافظة سوهاج اليوم السبت الموافق ١٨ من شهر نوفمبر الجاري معسكر في الخدمة العامة وذلك بمقر مركز شباب بناويط يأتي ذلك تنفيذًا ً للخطة الداخلية للمركز عن شهر نوفمبر ٢٠٢٣ { رياضة } وتوجيهات الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة وإشراف يسري كفافي وكيل المديرية للشباب .

يهدف مشروع المعسكر إلى تنمية مَلكة الخدمة المجتمعية العامة وإنكار الذات في سبيل حب الخير للجميع ويعبر عن تفاني المشاركين واخلاصهم للوطن.

وتهدف المعسكرات إلى إستثمار أوقات فراغ الشباب والنشء وتنميتهم على مهارات العمل الجماعي والتفكير الابتكارى وخدمة مجتمعية في أجواء الفرح والسرور بين الطلائع المشاركين وفي نهاية اليوم سادت أجواء من الفرح والسرور بين الجميع وأخذ بعض الصور التذكارية مع بعضهم البعض.



وشدد الدكتور محمد فريد وكيل الوزارة على ضرورة إنخراط مراكز الشباب التابعة لمديرية الشباب والرياضة بسوهاج لتكون مراكز خدمه مجتمعية ملبية لرغبات المجتمع في إطار السياسة المنظمة للوزارة .

وفي ذات السياق شهد مركز شباب ناحية عامر التابع لإدارة شباب المراغة اليوم السبت الموافق ١٨ من نوفمبر ٢٠٢٣ تنفيذ معسكر في الخدمة العامة وذلك بمقر المركز.

وقام المشاركون بمركز الشباب بتنظيم أثاث المركز وترتيبه مرة أخري ونظافة الملعب والمبنى الإداري للمركز وذلك تعظيمًا للدور المجتمعي وتنمية الإعتماد على النفس وتحديد القدرات الشخصية وتوزيع الأدوار والإستفادة منها .

جدير بالذكر أن مراكز الشباب التابعة لإدارة شباب المراغة ومنها مركز شباب ناحية عامر بالمراغة أصبحت ركيزة أساسية يعتمد عليها المجتمع المدني ووسيلة جذب للشباب بسبب تنوع الأنشطة والفعاليات المنفذة ووجود ملاعب النجيل الصناعي التي وفّرته وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بهدف تعزيز مشاركة الشباب في مختلف المشاريع والمبادرات والفعاليات المتنوعة وتنفيذ برامج ومبادرات تسهم في صقل مهارات ومواهب الشباب وتنمية معارفهم وخبراتهم في مجالات الإبداع والابتكار والتكامل مع الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني في دعم وتطوير قطاع الشباب في مختلف المجالات.

وقال يسري كفافي وكيل المديرية للشباب أن مراكز الشباب الخاضعة لمديرية الشباب والرياضة بسوهاج تساعد على دعم العلاقات بين الشباب بصورة فعالة وإيجابية تعود على المجتمع بإعداد كوادر وقيادات تساهم في التواصل بين الأجيال.