أطعمة تزيد من سماكة الدم وتسبب الجلطات

ذكر خبير تغذية روسي الأطعمة والمشروبات التي يمكن أن تجعل الدم أكثر كثافة وأكثر عرضة لجلطات الدم.

يرى الطبيب وخبير التغذية ميخائيل جينزبرج أن بعض المشروبات والأطعمة يمكن أن تزيد من سماكة الدم وتسبب جلطات الدم، والتي لا يتم اكتشافها دائمًا في الوقت المناسب وفي كثير من الحالات، لا يُعرف وجود هذه الجلطات الدموية الخطيرة إلا في الحالات الحرجة التي تنطوي على خطر الوفاة.

وشدد الطبيب في تعليق لموقع aif.ru على أن "انسداد الشريان أو الوريد بجلطة دموية يمكن أن يؤدي إلى الموت الفوري تقريبًا".

وأشار جينسبيرغ إلى أن جسم الإنسان لديه نظام تخثر الدم، والذي يتم تنشيطه في اللحظات التي يحدث فيها تلف الأنسجة ويحدث النزيف وفي الوقت نفسه، يبدأ الدم في التجلط، وفي حالة الإصابات الخطيرة، تتشكل جلطات دموية، والتي تتحلل أثناء شفاءها.

ولكن إذا أصبح النظام مفرط النشاط، فإنه يعزز تكوين جلطات الدم دون الحاجة إلى إغلاق الجرح بها. وبحسب الخبيرة، فإن بعض المشروبات والأطعمة تحفز مثل هذا النشاط.

على وجه الخصوص، قام غينزبورغ بتسمية السكر ضمن الأطعمة التي تثير جلطات الدم ولاحظ أن السكر موجود في العديد من المنتجات اليوم وكثير من الناس يسيئون استخدامه دون أن يدركوا ذلك.

وبسبب السكر، ترتفع مستويات الجلوكوز في الدم ويزداد إنتاج المركبات الدهنية وقال اختصاصي التغذية إن هذا يزيد من لزوجة الدم ويزيد من خطر الإصابة بتجلط الدم.

ما الذي يمكن أن يثخن الدم ويسبب جلطات الدم؟ استهلاك المشروبات السكرية (بما في ذلك الصودا والعصائر المعبأة)، وكذلك الكحول والبقوليات ومخلفاتها والمخللات.