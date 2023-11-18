الكاميروني أونانا يغيب عن الملاعب لـ الإصابة

أصيب الكاميروني أندريه أونانا حارس مرمى مانشستر يونايتد الإنجليزي ، خلال مباراة الكاميرون أمام موريشيوس في تصفيات كأس العالم 2026 في دوالا، ومن المحتمل أن يغيب عن الملاعب لفترة.

وأسهم أونانا في فوز منتخب الكاميرون على موريشيوس 3 - صفر في المباراة الأولى لمنتخب بلاده «الأسود غير المروَّضة» في تصفيات البطولة العالمية المقبلة التي ستقام في أميركا الشمالية.

وغادر أونانا الملعب قبل 10 دقائق من نهاية المباراة بعد تعرضه لإصابة أثناء تصديه للكرة.

ولم يعلق المسؤولون في الكاميرون على حالة أونانا بعد المباراة، ولم يتضح إذا كان سيسافر مع الفريق إلى ليبيا، حيث سيخوض في بنغازي، الثلاثاء المقبل، مباراته المقبلة بالمجموعة الرابعة بتصفيات كأس العالم.