السبت 18 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

الطريق إلى البرلمان

دفاع النواب: الداخلية ستقدم ملحمة وطنية في حب الوطن بتأمين الانتخابات الرئاسية

اللواء إبراهيم المصري
اللواء إبراهيم المصري وكيل لجنه الدفاع والأمن القومي بمجلس

أكد اللواء إبراهيم المصري وكيل لجنه الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب ، أن المشاركه في الانتخابات الرئاسية واجب وطني ، خاصة في ظل التحديات التي تواجه الدولة المصريه والتي تحتم علينا الاصطفاف خلف الوطن.

 

واضاف وكيل دفاع النواب في تصريحات للمحررين البرلمانيين بأن وزارة الداخليه بقيادة الوزير / اللواء محمود توفيق ، دائما تضع علي عاتقها تحمل المسئولية والعمل دون صخب ونجدها حاضرة وبقوة في كل لحظة يستدعيها فيه الوطن ، ولقد اعتمدت الوزارة خطة استراتيجيه وطنية لتأمين مارثون الانتخابات الرئاسية 2024 وستقدم ملحمة وطنيه في حب الوطن .

 

توفير مناخ آمن لسير العملية الانتخابية

 

وتابع وكيل دفاع النواب بأن الوزارة كما عهدناها دائما تعمل علي توفير مناخ آمن لسير العملية الانتخابية، وتوفير كافة الخدمات الامنيه ، لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان ، بالاضافه الي مواصلة الجهود واستنفار كافة الطاقات للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين ، والتشديد على أهمية الالتزام بحُسن معاملة المواطنين ، ومراعاة البعد الإنساني خاصةً مع كبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة ، وهذا منهج صمام أمان الأمن الداخلي الشرطه المصريه .

 

ولفت وكيل دفاع النواب بأن عطاء الشرطه لاينتهي في أداء رسالتها الساميه في توفير سلعة الامن اغلي سلعه في العالم ، ويقدمها أبناء الداخليه بكل إخلاص رهن إشارة الوطن .

 

 اللواء إبراهيم المصري وكيل لجنه الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب


 

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