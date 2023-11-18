دفاع النواب: الداخلية ستقدم ملحمة وطنية في حب الوطن بتأمين الانتخابات الرئاسية

أكد اللواء إبراهيم المصري وكيل لجنه الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب ، أن المشاركه في الانتخابات الرئاسية واجب وطني ، خاصة في ظل التحديات التي تواجه الدولة المصريه والتي تحتم علينا الاصطفاف خلف الوطن.

واضاف وكيل دفاع النواب في تصريحات للمحررين البرلمانيين بأن وزارة الداخليه بقيادة الوزير / اللواء محمود توفيق ، دائما تضع علي عاتقها تحمل المسئولية والعمل دون صخب ونجدها حاضرة وبقوة في كل لحظة يستدعيها فيه الوطن ، ولقد اعتمدت الوزارة خطة استراتيجيه وطنية لتأمين مارثون الانتخابات الرئاسية 2024 وستقدم ملحمة وطنيه في حب الوطن .

توفير مناخ آمن لسير العملية الانتخابية

وتابع وكيل دفاع النواب بأن الوزارة كما عهدناها دائما تعمل علي توفير مناخ آمن لسير العملية الانتخابية، وتوفير كافة الخدمات الامنيه ، لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان ، بالاضافه الي مواصلة الجهود واستنفار كافة الطاقات للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين ، والتشديد على أهمية الالتزام بحُسن معاملة المواطنين ، ومراعاة البعد الإنساني خاصةً مع كبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة ، وهذا منهج صمام أمان الأمن الداخلي الشرطه المصريه .

ولفت وكيل دفاع النواب بأن عطاء الشرطه لاينتهي في أداء رسالتها الساميه في توفير سلعة الامن اغلي سلعه في العالم ، ويقدمها أبناء الداخليه بكل إخلاص رهن إشارة الوطن .

اللواء إبراهيم المصري وكيل لجنه الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب



