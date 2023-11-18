لقاء حواري عن تعزيز المشاركة السياسية بشمال سيناء

نظمت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء ، بالتعاون مع الهيئة العامة للاستعلامات بالمحافظة، لقاء حواري حول تعزيز المشاركة السياسية لدى الشباب، بمركز شباب مدينة العريش ، بمشاركة أعضاء المراكز، بحضور إيهاب حسن عبدالوهاب مدير عام الشباب والرياضة , عبد الفتاح الأمام مدير عام الهيئة العامة للاستعلامات بشمال سيناء.

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة حسن عبدالوهاب- في تصريح اليوم السبت - أن اللقاء يأتي تحت رعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، واللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشه محافظ شمال سيناء .

وتناول اللقاء أهمية نشر الوعي والتثقيف السياسي لحث المواطنين والشباب على المشاركة في الاستحقاق الرئاسي المقبل، باعتبارها واجب وطني ومسئولية تقتضيها واجبات المواطنة، وشمول الانتخابات جميع فئات الشباب في كل أنحاء الجمهورية.

، وتطرق اللقاء إلي أن الأمانة تقتضي المشاركة في الإدلاء بالصوت أمام صناديق الاقتراع وتوظيف الحقوق الدستورية ليشهد العالم على عظمة الشعب المصري ويكون نموذجًا يحتذى به أمام كل الدول.