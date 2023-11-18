الرئاسة الفلسطينية: مئات آلاف الفلسطينيين لا يزالون عالقين شمال قطاع غزة

أكد مستشار الرئيس الفلسطيني، الدكتور محمود الهباش، أن إسرائيل تواصل ارتكاب المجازر في قطاع غزة في ضوء استمرار الصمت الدولي على جرائم المحتل.

وتابع “الهباش” خلال تصريحاته عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم السبت، أن الأوضاع في قطاع غزة تواصل الاتجاه نحو مزيد من الكوارث، إذ أن الفلسطينيين يواجهون حرب إبادة جماعية في قطاع غزة والضفة المحتلة.

وأشار إلى أن إسرائيل تواصل انتقامها من الشعب الفلسطيني في غزة بقتل الأطفال والنساء والشيوخ، مؤكدا أن مئات آلاف الفلسطينيين لا يزالون عالقين شمال قطاع غزة.

المُقاومة الفلسطينية تُصيب مبنى في مُستوطنة سديروت بالصواريخ





وفي سياق آخر، أُصيب مبنى في مُستوطنة "سديروت"، بصاروخ جراء قصف فصائل المُقاومة الفلسطينية للمُستوطنة، حسبما أفادت صُحف دولية، اليوم السبت.

كما قالت فصائل المُقاومة الفلسطينية اليوم، إنها قصفت كيبوتس "نيريم" برشقة صاروخية.

وذكرت حسابات تابعة للمُقاومة الإسلامية في فلسطين "حماس" ولبنان "حزب الله" عبر تطبيق "تليجرام"، أن جنرالاً كبيرًافي جيش الاحتلال يدعى دانئيل شيوعًا، لقى مصرعه إثر استهدافه من قبل طائرة "زواري" التابعة لكتائب القسام.

وأشارت إلى أن شيوعا، وهو قائد فرقة التدخل السريع بالجيش، وأكثر من 30 جنديًا بين قتيل وجريح، استهدفت هم الطائرة الانتحارية أثناء تجمعهم ببيت لاهيا في قطاع غزة.

وزير الخارجية الأردني يصف الهجوم الإسرائيلي على غزة بـ"العدوان الغاشم"

وصف وزير الخارجية الأردني، "أيمن الصفدي"، الهجوم الإسرائيلي على غزة بـ"العدوان الغاشم"، مُشددًا أنه "ليس دفاعًا عن النفس"، جاء ذلك خلال مشاركته في "حوار المنامة" الذي تستضيفه العاصمة البحرينية.

ودعا الصفدي إلى "وقف الحرب على غزة فورا وحماية المدنيين"، مُتهمًا إسرائيل بارتكاب "جرائم حرب" في غزة.

وقال وزير الخارجية الأردني إن "إسرائيل تضع نفسها فوق القانون".

وحذر الصفدي من أن "الحرب في غزة قد تؤدي إلى توسع الصراع"، وأشار إلى أن بلاده حذرت مرارا وتكرارا على مدار سنوات "من عدم وجود أفق سياسي لحل القضية الفلسطينية". وقال: "هناك احتلال لم ينته ولا يبدو في الأفق نهاية له".

ورفض الصفدي فكرة إرسال قوات عربية إلى غزة، وأشار إلى أنه تحدث مع نظرائه العرب عن الأمر، وقال: "لن نرسل قوات عربية إلى غزة".