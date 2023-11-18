ممارسة التمارين الرياضية تهدد حياتك في هذه الحالة.. طبيب يحذر من كارثة

حذر طبيب مختص من أنه على الرغم من أن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام يقوي القلب والأوعية الدموية والجهاز الدهليزي والجهاز العضلي الهيكلي ويحافظ على صحة العمود الفقري، إلا أنها قد تكون ضارة في بعض الأحيان.

متى تهدد ممارسة التمارين الرياضية الصحة؟

ووقًا لما ذكره موقع "فيستي.رو"، يتعرض البعض لإصابة بالغة في حالة الخطأ في تنفيذ حتى أبسط التمارين الرياضية، لذا يوصى الجميع بممارسة السباحة التي تعتبر نشاطا كبيرا وآمنا في نفس الوقت، ومع ذلك إذا لم يكن الوجه مغمورا في الماء والعمود الفقري العنقي والصدري والقطني على خط واحد، فليس مستبعدا تفاقم أمراض العمود الفقري.

متى تهدد ممارسة التمارين الرياضية الصحة؟

كما أن ممارسة اليوجا والتمدد والأنشطة المماثلة تتطلب الحذر أيضًا، لأنها تمدد حتى العضلات التي لا تحتاج إلى تمدد، وبخلاف ذلك، سوف يضعف تماسكها بالمفاصل.

وأشار الطبيب إلى أن ممارسة الهرولة بانتظام أصبحت من أنواع الرياضة المنتشرة على نطاق واسع، حيث يمارسها البعض من أجل التخلص من الوزن الزائد، ولكنها تشكل ثقلًا كبيرًا على الركبتين، كما أنها تزيد الضغط على المفاصل والظهر، والقلب والأوعية الدموية والقلب.

متى تهدد ممارسة التمارين الرياضية الصحة؟

في الوقت نفسه، يحذر الطبيب من الجري على الأسفلت أو أي سطح صلب بأحذية مختارة بشكل غير صحيح لأنه قد يسبب مشكلات صحية، كما لا يُنصح بممارسة هذه الرياضة وحتى رياضة المشي بالقرب من الطرق الرئيسية، لأنه في أثناء ذلك يستنشق الشخص كمية كبيرة من الهواء مع الملوثات، لذا على من يعاني من الأمراض المزمنة استشارة الطبيب قبل ممارسة أي تمارين رياضية.