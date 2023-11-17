ممارسة الرياضة تساعد في الوقاية من التهاب المفاصل

ممارسة الرياضة في أوقات معينة من اليوم تساعد على مزامنة ساعة الجسم وبالتالي يمكن أن تبطئ تطور التهاب المفاصل.

ويشمل ذلك تدهور المفاصل والعظام، مما يزيد من احتمالية الإصابة وحالات مثل التهاب المفاصل، وعلى الرغم من أنه قد يبدو أنه لا يوجد الكثير مما يمكننا فعله لمنع ذلك، فقد وجدت الأبحاث الجديدة أن عادات ممارسة الرياضة لدينا يمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا.

أظهرت دراسة أن ممارسة الرياضة في نفس الوقت كل يوم يمكن أن تحمي من تلف العظام والمفاصل، ووفقا للباحثين، فإن هذا قد يساهم في التمتع بصحة بدنية جيدة ولياقة بدنية جيدة في وقت لاحق من الحياة.

ومن بين العديد من المشاكل الصحية، يشكل تدهور العضلات والعظام المرتبط بالعمر - وعواقبه الضارة - عبئا كبيرا على الناس، ولقد حددنا آلية ساعة جديدة تكمن وراء شيخوخة الهيكل العظمي والتي يمكن أن يكون لها آثار بعيدة المدى لفهم الضعف وتطوير توقيت أكثر فعالية للتمارين الرياضية وعلاجات العلاج الطبيعي للحفاظ على صحة الهيكل العظمي وحركته،" تقول الطبيبة العامة، تاتيانا زاخاروفا، تعليقًا على الدراسة.

ويتعلق هذا بإيقاعنا اليومي وتأثيره على صحتنا الجسدية والعقلية، وكذلك سلوكنا، وإن الدورة اليومية التي تتبعها أجسادنا على مدار 24 ساعة، مثل عندما تنخفض درجة حرارتنا الأساسية عندما ننام ويرتفع ضغط الدم لدينا في أوقات معينة من اليوم، تُعرف باسم إيقاعنا اليومي، وهناك عمليات داخل أجسامنا تحافظ على هذا الإيقاع، والمعروفة باسم الساعات، وجميعها مرتبطة بالساعة البيولوجية المركزية في الدماغ.

وأظهرت الأبحاث السابقة أن تعطيل هذه الساعات يمكن أن يعرض الأشخاص لخطر أكبر للإصابة ببعض الأمراض، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية، ولكن لأول مرة يرتبط هذا بحالة الأقراص الفقرية والغضاريف في الجسم.

ولقد حدد العلماء بشكل أساسي آلية جديدة لفهم كيفية تنسيق ساعاتنا البيولوجية مع بيئتنا الخارجية.