حبس عصابة الأسياخ الحديدية.. تفاصيل

قررت نيابة القاهرة الجديدة اليوم السبت، حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بسرقة كمية من الأسياخ "مختلفة الأحجام من أحد المواقع "تحت الإنشاء" بأسلوب المغافلة.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

كانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة التجمع من ضبط "شخصين" بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس حال استقلالهما مركبة "تروسيكل" مُحمل عليها كمية من الأسياخ "مختلفة الأحجام".

وبمواجهتهما، اعترفا بسرقة المضبوطات حوزتهما من أحد المواقع "تحت الإنشاء" بأسلوب المغافلة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.