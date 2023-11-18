حقيقة عرض الأهلي لضم أحمد فتوح

أصبح أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك حديث الساعة في الشارع المصري لمعرفة حقيقة انتقاله بعد الزمالك خلال فترة الميركاتو الشتوي.

كشف الإعلامي عبدالناصر زيدان، عن مفاجأة من العيار الثقيل مساء اليوم السبت، بشأن أزمة أحمد فتوح مع فريقه الزمالك، وحقيقة رحيله خلال الفترة المقبلة.

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أكد زيدان في تصريحاته عبر برنامجه "ملعب الشمس" والمذاع على "قناة الشمس"، إن أحمد فتوح معروض على الدوري السعودي.

وأضاف، هناك عرضا مغريا من الاتفاق السعودي، لضم أحمد فتوح نجم الزمالك، ذلك بعد إعجاب أسطورة ليفربول ستيفن جيرارد السابق ومدرب الفريق السعودي الحالي.

وأكمل، أنه تواصل مع وكيل فتوح وأكد له عدم وجود أي جلسات رسمية بين أحمد فتوح ومسؤولين بالنادي الأهلي خلال الساعات الماضية.