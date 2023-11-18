انطلاق الصالون الثقافي الثاني للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية الثلاثاء القادم

تنطلق فعاليات الصالون الثقافي الثاني للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمسجد النور بالعباسية يوم الثلاثاء القادم 21 / 11 / 2023م برعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وتأتي الندوة الثانية بعنوان “القوة والثبات في مواجهة التحديات” بمشاركة كل من:



1- أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

2- الدكتور/ محمد الباز رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير صحيفة الدستور.

3- الدكتور/ وجدي زين الدين رئيس تحرير صحيفة الوفد.

4- الدكتور/ رمضان عبد الرازق عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف.

وذلك يوم الثلاثاء الموافق 21 نوفمبر 2023م الساعة 2,45 عصرًا بالقاعة الرئيسية الكبرى بمسجد النور بالعباسية.

وتضم الندوة جميع الدارسين بالمركز الثقافي بمسجد النور بالعباسية، والمركز الثقافي بمسجد الاستقامة بالجيزة، والمركز الثقافي بمسجد ناصر ببنها، ونخبة من الأئمة والواعظات المتميزين.

وزير الأوقاف: مع الشدة الفرج ولا أمل بلا عمل

ألقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف خطبة الجمعة بعنوان: "التمسك بالأمل والعمل وقت الأزمات"، بمسجد الصديق بشيراتون بالقاهرة، بحضور الدكتور خالد صلاح الدين مدير مديرية أوقاف القاهرة، وجمع غفير من رواد المسجد.



وفي خطبته أكد أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن باب الأمل في الله (عز وجل) مفتوح، وباب التوبة مفتوح، حيث يقول رب العزة تبارك وتعالى في الحديث القدسي: "يا ابنَ آدمَ ! إنك ما دعوْتَنِي ورجوتني غفرتُ لك على ما كان فيك ولا أُبالي، يا ابنَ آدمَ ! لو بلغت ذنوبُك عنانَ السماءِ ثم استغفرتني غفرتُ لك ولا أُبالي، يا ابنَ آدمَ ! إنك لو أتيتني بقُرابِ الأرضِ خطايا ثم لقيتَني لا تُشركُ بي شيئًا ؛ لأتيتُك بقُرابِها مغفرةً"، مؤكدًا أن ديننا دين الأمل والعمل، وسئل نبينا (صلى الله عليه وسلم) ما الكبائر؟ فقال: "الإشراك بالله، والأمن من مَكْرِ الله، والقُنُوطُ من رحمة الله، واليَأْسُ من رَوْحِ الله"، حيث يقول سبحانه على لسان سيدنا إبراهيم (عليه السلام): "قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ"، ويقول الشاعر:

لا تيأَسَنّ لِبَابٍ سُدَّ في طَلَبٍ

فاللهُ يفتحُ بعد البابِ أبوابا

ويقول آخر :

سيفتحُ اللهُ باباً كنتَ تحسبهُ

من شدة اليأسِ لم يخلق بمفتاحِ

ويقول آخر:

لا تَيأَسَنَّ من اِنفِراجِ شَديدَة

قَد تَنجَلي الغَمَراتِ وَهيَ شَدائِد

كَم كُربَة اِقسَمَت اِن لَن تَنقَضي

زالَت وَفَرجُها الجَليلُ الواحِد

ويقول آخر:

يا صاحبَ الهمِّ إنَّ الهمَّ مُنْفَرِجٌ

أَبْشِرْ بخيرٍ فإنَّ الفارجَ اللهُ

اليأسُ يَقْطَعُ أحيانًا بصاحِبِهِ

لا تَيْأسَنَّ فإنَّ الكافيَ اللهُ

اللهُ يُحْدِثُ بعدَ العُسرِ مَيْسَرَةً

لا تَجْزَعَنَّ فإنَّ الصانعَ اللهُ

إذا بُلِيتَ فثقْ باللهِ، وارْضَ بهِ

إنَّ الذي يَكْشِفُ البَلْوَى هو اللهُ

