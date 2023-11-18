"أرقام" بيرسي تاو يطارد منافسيه في سجل الهداف التاريخي لمنتخب جنوب أفريقيا

بعدما أصبح هداف الفريق الحالي

سجل النجم بيرسي تاو لاعب النادي النادي الأهلي ومنتخب جنوب افريقيا هدف الافتتاح لمنتخب بلاده في شباك بنين بتصفيات كأس العالم 2026، ليواصل اللاعب سيةر للأمام في صراع الهداف التاريخي لمنتخب البافانا بافانا، ونعرض لكم من خلال التقرير أرقام اللاعب وسجل الهدافين.

بيرسي تاو يواصل التسجيل وتحطيم الارقام

أول هدف سجله بيرسي تاو كان في عام 2017 في فوز المنتخب الجنوب أفريقي على نيجيريا بهدفين دون مقابل، حينها سجل اللاعب هدف وحيد، بعد موسمين من لعبه بقميص منتخب بلاده، لتستمر مسيرة المطاردة في سجل الهدف التاريخي لمنتخب جنوب إفريقيا.

سجل بيرسي تاو 14 هدفا خلال 39 مباراة خاضها نجم النادي الأهلي مع البافانا بافانا، بعدما لعب أول لقاء له مع منتخب الأولاد في عام 2015، من بينها 3 أهداف في تصفيات كأس العالم.

هدف بيرسي تاو الأول لمنتخب جنوب أفريقيا في بنين هو الهدف رقم 14 للاعب مع منتخب بلاده، كما أنه وصل للمساهمة رقم 19 بعدما صنع 5 أهداف أخرى، سجل أول هدف دولي مع منتخب بلاده في عام 2017.

سجل الهداف التاريخي لمنتخب جنوب أفريقيا

يعتبر بيني مكارثي الهداف التاريخي لمنتخب جنوب أفريقيا برصيد 31 هدفا في 80 مباراة خاضها بقميص منتخب بلاده، وياتي في المركز الثاني اللاعب شون بارتلية برصيد 29 هدفا، لتكون منافسة شرسة من المركز الثالث حتى السادس.

يمتلك فيل ماسينجا نجم منتخب جنوب أفريقيا 19 هدفا في المركز الثالث، ويأتي خلفه كاتيلجو مافيلا برصيد 17 هدفا، سيابونجا نومفيث برصيد 15 هدفا، ويحل بيرسي تاو في المركز السادس برصيد 14 هدفا.

أما عن بين مكارثي الهداف التاريخي لمنتخب جنوب أفريقيا فكانت البدداية من عام 1997، وسجل أول أهدافه الدولية في فبراير من عام 1998 وكان آخر أهدافه في عام 2007.