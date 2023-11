شاهد بيرسي تاو يسجل هدف جنوب افريقيا الاول في شباك بنين

⚽️ 𝔾𝕆𝔸𝕃 ⚽️



Percy Tau got an opener for South Africa!



𝐁𝐚𝐟𝐚𝐧𝐚 𝐁𝐚𝐟𝐚𝐧𝐚 🇿🇦 1⃣➖0⃣ 🇧🇯 𝐁𝐞𝐧𝐢𝐧



🚨 LIVE

📺 SABC Sport & SABC 1

🌐 https://t.co/hibb8lgo8P

📱 SABC+

📻 SABC Radio Stations#SABCSportFootball #2026FIFAWCQ pic.twitter.com/q42YAAhV1p