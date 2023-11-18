شاهد بيرسي تاو يسجل هدف جنوب افريقيا الاول في شباك بنين

نجح بيرسي تاو لاعب الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب جنوب افريقيا، في افتتاح التسجيل في مواجهة اليوم لمنتخب الاولاد ضد نظيره بنين، في لقاء ضمن مواجهات الجولة الاولى من تصفيات كأس العالم 2026.

شاهد بيرسي تاو يسجل هدف جنوب افريقيا الاول في بنين

أنهى منتخب جنوب إفريقيا الشوط الاول من مواجهة بنين متقدمًا بهدف دون مقابل على حساب بنين، والجارية على ملعب ستاد موسيس مابهيدا، وسجل بيرسي تاو الهدف الأول في الدقيقة 2 من الشوط الأول.

سجل هدف منتخب جنوب افريقيا الثاني في شباك منتخب بنين اللاعب خوليسو موداو في الدقيقة 47.

هدف بيرسي تاو الاول لمنتخب جنوب افريقيا في بنين هو الهدف رقم 14 للاعب مع منتخب بلاده، كما انه وصل للمساهمة رقم 19 بعدما صنع 5 أهداف أخرى.

هدف بيرسي تاو في مباراة جنوب افريقيا وبنين