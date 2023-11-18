النساء تعاني من الاكتئاب مرتين أكثر من الرجال

تشير إحصائيات علماء النفس إلى أن النساء يستخدمن مضادات الاكتئاب مرتين أكثر من الرجال، ومع ذلك، فإن استخدام هذه الأدوية يتزايد بين الجنسين.

تزيد احتمالية استخدام النساء في الولايات المتحدة لمضادات الاكتئاب مرتين مقارنة بالرجال، وتظهر المعلومات التي نشرتها مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أنه على مدى السنوات الـ 15 الماضية، أصبح كلا الجنسين أكثر عرضة بشكل ملحوظ لاستخدام هذه الأدوية القوية.

ومع ذلك، كنسبة مئوية، يلجأ ممثلو الجنس العادل إلى مساعدة هذه الأدوية في كثير من الأحيان أكثر من الرجال، وتعد مضادات الاكتئاب من بين الأدوية العلاجية الأكثر استخدامًا في الولايات المتحدة وفي معظم الحالات، يتم استخدامها لعلاج الاكتئاب، ولكن في كثير من الأحيان يتم وصف هذه الأدوية أيضًا لضحايا القلق.

ويقول الخبراء إنه على الرغم من ارتفاع معدل الاكتئاب في البلاد، إلا أن الإحصائيات لا تزال تشير إلى أن الأطباء يتحسنون في تشخيص وعلاج هذا الاضطراب بالأدوية، أما الفرق بين الجنسين فليس للعلم أي تفسير واضح ومع ذلك، يعتقد العديد من المهنيين أن هذا يرجع إلى الموقف الأخلاقي البحت للمجتمع تجاه الاكتئاب، ويعتبر من المخجل بالنسبة للرجال طلب المساعدة من الأطباء النفسيين وتلقي الوصفات الطبية لمضادات الاكتئاب، بينما يكون الأمر أكثر شيوعا بين النساء.

ووجد الاستطلاع أنه بين عامي 2011 و2014، استخدم 12.7% من الأشخاص مضادات الاكتئاب "في الشهر الماضي"، وبين عامي 1999 و2002، أجاب 7.7% بنعم على هذا السؤال، ويعتقد الخبراء أن هناك تفسيرين لهذه الزيادة: إما أن عدد ضحايا الاكتئاب قد زاد بالفعل، أو أن الأطباء أصبحوا ببساطة أفضل في تشخيصه في الوقت نفسه، وفقا للخبراء، هناك في الواقع فرق لا يزيد عن 5٪ بين الرجال والنساء الذين يعانون من الاكتئاب، ولكن الجنس العادل يطلب ببساطة المساعدة في كثير من الأحيان، والرجال محرجون بشأن مشاكلهم.